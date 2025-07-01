新北「植愈蒔光節」7/5淡水登場 DIY療癒植物、打卡拿獎品

「2025植愈蒔光節」現場將展售植物。（圖由農業局提供）

2025/07/01 15:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北希望市集將於7月5日至6日，於淡水捷運站後方廣場舉辦「植愈蒔光節」，集結植物展售、綠療癒體驗、新北小農特產、園藝資材、鶯歌陶藝、音樂演出、手作DIY及咖啡烘焙共42個攤位，打造融合藝術與自然的療癒市集。

農業局長諶錫輝說明，此次活動由農業局與台灣農民組合協會共同舉辦，邀集多家在地綠植品牌，包括「AirMagic種苗育苗農場」、「歪皮植物 yap_plants」、「午春宮」等，展出象耳鹿角蕨、捲葉榕、QQ蕨、佛光樹、白斑龜背芋等療癒植物。現場設有苔蘚瓶、組合盆栽等DIY活動，每場10人限額體驗，器皿由鶯歌陶藝家黃子珀手工製作。

請繼續往下閱讀...

諶錫輝表示，活動期間安排「綠植知識有獎徵答」、「市集尋找植物」等闖關互動，完成任務可兌換小植栽；每日上午10點30分與下午2點30分，前10名打卡民眾也可獲得獎品。另於「稼日蒔光」臉書專頁留言分享，還有機會抽中限量盆栽，現場兌領。

台灣農民組合協會執行長楊儒門說，舞台演出陣容包含2024維也納國際青少年音樂節冠軍「淡水愛樂管樂團」、網紅歌手王琬甯、Yuki、諭穎、明堯、壹壹，以及淡水社大律動社、古月箏琴樂團接力演出，融合音樂與文化，營造夏日悠閒氛圍。相關資訊與報名詳情可上「新北市希望市集捷運淡水站」臉書粉專查詢。

「2025植愈蒔光節」現場集結42個攤位。（圖由農業局提供）

「2025植愈蒔光節」邀請新北在地綠植店家到場。（圖由農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法