中華郵政×台鐵聯名商品亮相！ 療癒小物7/7限量開售

中華郵政和台鐵推出聯名商品。（圖由中華郵政公司提供）

2025/07/01 16:32

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司與台灣鐵路公司合作推出6款聯名商品，結合郵政吉祥物「波波鴿」、台鐵吉祥物「鐵魯」與「漢娜將」，推出徽章、波波鴿玩偶、幸福御守、保溫瓶、便當盒、明信片等療癒小物，全品項將於7月7日開售，且各品項限量百份至數千份不等，歡迎民眾參觀選購。

中華郵政說明，這次推出的聯名商品中，列車小徽章EMU3000款、列車小徽章E500款每個售價190元，搭配郵票造型，精緻美觀，造型輕巧，可單做擺飾或特色配件，搭配服飾、包袋等，展現獨特風格。

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這次聯名也推出手持台灣鐵道列車郵票的波波鴿玩偶，每個售價新台幣290元，渾圓柔軟的觸感，給予旅人滿滿的療癒力量；另幸福御守每個售價新台幣170元，以郵政吉祥物波波鴿及台鐵吉祥物鐵魯與漢娜將為設計，內含面值8元郵票1枚及「永康-保安」復古車票1張，順心平安、幸福郵您。

實用取向的聯名商品則有波波鴿保溫瓶列車款及波波鴿便當盒，每個售價新台幣480元、新台幣399元，前者結合波波鴿及列車元素，內膽採用316不鏽鋼，後者的盒蓋設計為波波鴿乘坐舒適列車，輕鬆遊賞台灣，盒身採304不鏽鋼雙層設計，另附輕巧提袋，實用又美觀。

此外，這次聯名也推出台灣鐵道列車郵票（第1輯）原圖明信片，每套售價新台幣90元，以EMU3000型、EMU900型、R200型、TEMU1000型、TEMU2000型及E500型為主題，發售明信片1套6張。

中華郵政也提到，這次的聯名商品數量有限，其中波波鴿玩偶限量1000個，列車小徽章限量各1500個，幸福御守限量2000個，保溫瓶目前則備有7000個、便當盒有1萬9千個，數量有限，歡迎民眾參觀選購。

「中華郵政×台鐵聯名系列商品」全品項將於114年7月7日在台灣鐵道列車郵票（第1輯）發行典禮活動現場、中華郵政「i集郵」、台鐵夢工場指定門市及台鐵夢工場網站販售；另波波鴿保溫瓶列車款及波波鴿便當盒2款商品，亦可至全國各地郵局洽購。

中華郵政和台鐵推出聯名商品。（圖由中華郵政公司提供）

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