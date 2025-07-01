第2屆「記憶中的那一味」 農村料理代表出爐

連續3年獲得米其林必比登推薦的田媽媽長盈海味屋獲得第2界的記憶中那一味選拔賽金牌。（記者楊媛婷攝）

2025/07/01 16:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕農村料理味道的代表就是田媽媽，農業部農村水保署舉辦第2屆「記憶中的那一味」選拔，共12道田媽媽料理入選，連3年贏得米其林必比登推薦的「長盈海味屋」，以虱目魚菲力獲得金牌，農業部長陳駿季表示，田媽媽料理是土地的味道，希望更多人透過味蕾感受台灣獨特農村文化。

過去農業部的前身農委會輔導鄉村婦女，運用在地農漁畜產品提供餐飲服務，這些餐廳都是田媽媽，農業部農村水保署指出，目前全台共有104家田媽媽餐廳、719名成員，營業額從受疫情嚴重衝擊期間的平均5.86億元，去年成長到7.2億元，為讓更多人看到田媽媽的好味道，農村水保署舉行記憶中的那一味競賽，今年來到第2屆，選出12道料理，並由具有國際經驗的主廚、美食作家、專業輔導師組成交流團隊，協助擺盤優化，讓田媽媽料理好看也好吃。

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今競賽舉行頒獎典禮，由田媽媽長盈海味屋的虱目魚菲力獲金牌，該道菲力是用小火慢煎，入口鹹香還有滿滿海味，銀牌則是成農花田餐坊，以木鱉果搭配番茄熬煮清爽湯頭，加上鬼頭刀魚丸和當地的海鮮，成木鱉果海鮮鍋；米國學校餐廳的碗公飯則像是精緻版的割稻飯，讓人一秒回到舊時光。

陳駿季表示，田媽媽的料理不只是好看更是好吃，食材在地更是綠色餐飲，來自都會區的民眾到田媽媽餐廳吃飯，可以更了解當地人文風情與土地故事，也指出隨許多田媽媽的二代接班，未來可能會再推田媽媽副品牌，也希望可以進入超市通路系統，讓更多人知道田媽媽的好味道。

農業部在2025台灣美食展設置「台灣農業館」，將以「跟著味道去旅行—農山漁村筷食尚」為題，帶領民眾體驗節氣食材與農村四季樣貌的風土交織，現場可選購田媽媽和全台各地農村精選產品、預購每日限量的體驗餐桌品嚐「記憶中的那一味」，還能選購美食農遊行程。

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