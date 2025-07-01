台南夜市吉祥物「夜奇鴨」出道 相揪踅夜市快閃送限定好禮

台南市市場處打造全新夜市吉祥物「夜奇鴨」，今日出道。（記者王姝琇攝）

2025/07/01 14:55

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市場處吉祥物「菜奇鴨」爆紅，民眾紛紛敲碗希望推出台南夜市吉祥物，眾所期盼「夜奇鴨」今日出道，圓滾滾萌樣相當吸睛。市場處也推出「夜奇鴨」限定周邊商品，將舉辦暑期快閃見面會、送限定好禮。

台南全新打造夜市吉祥物「夜奇鴨」今舉辦出道記者會，哥哥「菜奇鴨」前來同台助陣。「夜奇鴨」圓滾滾萌樣超療癒，亮眼的黃色身軀宛如夜市中明亮的燈火，象徵熱鬧、歡樂的夜市氣氛。帽子上的「Y」則是取「夜」的諧音「YA」，散播歡樂到夜市每個角落，棕色圍裙上寫著「夜」字，象徵夜市攤販專注與認真的精神，向每個夜晚努力工作的夜市職人致敬。

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台南市長黃偉哲表示，夜市是台南的縮影，美食氣味、人情味、歡笑氛圍與人們努力工作的氣息交織，構成最美的人文風景。希望「夜奇鴨」持續創造熱潮，吸引更多人前來體驗台南夜市的多元風貌與特色美食，增強夜市的品牌形象與經濟活力。

「夜奇鴨」出道，市場處推出磁鐵夾、吊飾、馬克杯等限定周邊商品，打造「草根系偶像」的形象。暑假期間「夜奇鴨」將化身夜市推廣大使，深入府城最具人氣的夜市，舉辦快閃見面會等趣味活動，與民眾近距離互動，推廣府城夜市文化，現場參與的民眾將有機會現場獲得限定好禮，收藏「夜奇鴨」的專屬魅力。

經發局長張婷媛表示，台南擁有獨樹一幟的夜市文化，夜市是市民日常生活的一部分，喧鬧、樸實與充滿懷舊感的氣息，是觀光客感受「台南感性」的絕佳景點。此次市場處推出夜市吉祥物「夜奇鴨」及一系列行銷活動，希望活化夜市的商機，讓夜市再次成為遊客觀光的首選，成為民眾日常消費與社交的重心。

市場處推出「夜奇鴨」限定周邊商品，打造「草根系偶像」形象。（記者王姝琇攝）

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