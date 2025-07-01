為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南夜市吉祥物「夜奇鴨」出道 相揪踅夜市快閃送限定好禮

    台南市市場處打造全新夜市吉祥物「夜奇鴨」，今日出道。（記者王姝琇攝）

    台南市市場處打造全新夜市吉祥物「夜奇鴨」，今日出道。（記者王姝琇攝）

    2025/07/01 14:55

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市場處吉祥物「菜奇鴨」爆紅，民眾紛紛敲碗希望推出台南夜市吉祥物，眾所期盼「夜奇鴨」今日出道，圓滾滾萌樣相當吸睛。市場處也推出「夜奇鴨」限定周邊商品，將舉辦暑期快閃見面會、送限定好禮。

    台南全新打造夜市吉祥物「夜奇鴨」今舉辦出道記者會，哥哥「菜奇鴨」前來同台助陣。「夜奇鴨」圓滾滾萌樣超療癒，亮眼的黃色身軀宛如夜市中明亮的燈火，象徵熱鬧、歡樂的夜市氣氛。帽子上的「Y」則是取「夜」的諧音「YA」，散播歡樂到夜市每個角落，棕色圍裙上寫著「夜」字，象徵夜市攤販專注與認真的精神，向每個夜晚努力工作的夜市職人致敬。

    台南市長黃偉哲表示，夜市是台南的縮影，美食氣味、人情味、歡笑氛圍與人們努力工作的氣息交織，構成最美的人文風景。希望「夜奇鴨」持續創造熱潮，吸引更多人前來體驗台南夜市的多元風貌與特色美食，增強夜市的品牌形象與經濟活力。

    「夜奇鴨」出道，市場處推出磁鐵夾、吊飾、馬克杯等限定周邊商品，打造「草根系偶像」的形象。暑假期間「夜奇鴨」將化身夜市推廣大使，深入府城最具人氣的夜市，舉辦快閃見面會等趣味活動，與民眾近距離互動，推廣府城夜市文化，現場參與的民眾將有機會現場獲得限定好禮，收藏「夜奇鴨」的專屬魅力。

    經發局長張婷媛表示，台南擁有獨樹一幟的夜市文化，夜市是市民日常生活的一部分，喧鬧、樸實與充滿懷舊感的氣息，是觀光客感受「台南感性」的絕佳景點。此次市場處推出夜市吉祥物「夜奇鴨」及一系列行銷活動，希望活化夜市的商機，讓夜市再次成為遊客觀光的首選，成為民眾日常消費與社交的重心。

    市場處推出「夜奇鴨」限定周邊商品，打造「草根系偶像」形象。（記者王姝琇攝）

    市場處推出「夜奇鴨」限定周邊商品，打造「草根系偶像」形象。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播