為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北捷遊憩公司成立 蔣萬安：未來五年目標盈餘五億元

    北捷遊憩公司成立儀式在小巨蛋隆重登場。（記者陳逸寬攝）

    北捷遊憩公司成立儀式在小巨蛋隆重登場。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/01 16:19

    〔記者董冠怡／台北報導〕北捷遊憩公司今天成立，貓空纜車代言人幻藍小熊（GENBLUE）及北捷、台北小巨蛋、兒童新樂園、貓纜專屬IP熱鬧開場；董座黃清信表示，朝每年盈餘六千萬元目標起步，持續追求成長，市長蔣萬安則說，保守估計七千萬元至一億元，他給的目標是接下來五年盈餘朝五億元發展邁進。

    蔣萬安指出，北捷遊憩公司成立是北市推動觀光休閒產業發展重要里程碑，市府參考JR東日本、近畿鐵道集團模式，投資成立北捷遊憩公司，將遊憩事業交由專業團隊經營，帶動產業升級，初期先整合「貓蛋兒（貓纜、小巨蛋、兒童新樂園）」三大資源。另，四月北捷也與東京巨蛋簽訂交流合作協定，將於體育、文化、演唱、旅館經營等面向深入交流，跨國結盟。

    黃清信說，北捷遊憩過去屬於處的層級單位，如今轉型成公司，董事會成員涵蓋娛樂、觀光相關領域的專才，應可突破過去行政導向框架，總經理與副座採公開遴選方式進行，借助業界專業人士帶領公司創新突破，現已完成書審查並面試中，希望盡快完成作業程序後，呈報市府核定。

    今天活動在小巨蛋盛大舉行，包括蔣萬安、多名市府局處首長如秘書長李泰興、副秘書長俞振華、交通局長謝銘鴻、財政局長胡曉嵐、觀光傳播局長余祥、北捷董座趙紹廉及悠遊卡公司、花卉產銷公司、農產公司、漁產公司等市府相關轉投資公司均派高層與會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播