北捷遊憩公司成立 蔣萬安：未來五年目標盈餘五億元

北捷遊憩公司成立儀式在小巨蛋隆重登場。（記者陳逸寬攝）

2025/07/01 16:19

〔記者董冠怡／台北報導〕北捷遊憩公司今天成立，貓空纜車代言人幻藍小熊（GENBLUE）及北捷、台北小巨蛋、兒童新樂園、貓纜專屬IP熱鬧開場；董座黃清信表示，朝每年盈餘六千萬元目標起步，持續追求成長，市長蔣萬安則說，保守估計七千萬元至一億元，他給的目標是接下來五年盈餘朝五億元發展邁進。

蔣萬安指出，北捷遊憩公司成立是北市推動觀光休閒產業發展重要里程碑，市府參考JR東日本、近畿鐵道集團模式，投資成立北捷遊憩公司，將遊憩事業交由專業團隊經營，帶動產業升級，初期先整合「貓蛋兒（貓纜、小巨蛋、兒童新樂園）」三大資源。另，四月北捷也與東京巨蛋簽訂交流合作協定，將於體育、文化、演唱、旅館經營等面向深入交流，跨國結盟。

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黃清信說，北捷遊憩過去屬於處的層級單位，如今轉型成公司，董事會成員涵蓋娛樂、觀光相關領域的專才，應可突破過去行政導向框架，總經理與副座採公開遴選方式進行，借助業界專業人士帶領公司創新突破，現已完成書審查並面試中，希望盡快完成作業程序後，呈報市府核定。

今天活動在小巨蛋盛大舉行，包括蔣萬安、多名市府局處首長如秘書長李泰興、副秘書長俞振華、交通局長謝銘鴻、財政局長胡曉嵐、觀光傳播局長余祥、北捷董座趙紹廉及悠遊卡公司、花卉產銷公司、農產公司、漁產公司等市府相關轉投資公司均派高層與會。

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