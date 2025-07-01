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    暑假遊台東看過來 上傳「酷照片」抽手作帆布包

    台東縣政府推出「酷照片」暑期活動，遊客上傳台東旅遊的美好畫面，就有機會抽中全新AirPods 4及限量帆布包。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府推出「酷照片」暑期活動，遊客上傳台東旅遊的美好畫面，就有機會抽中全新AirPods 4及限量帆布包。（記者黃明堂攝）

    2025/07/01 16:49

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為刺激暑假遊客量，推出「酷照片」活動，遊客上傳台東旅遊的畫面，就有機會抽中全新AirPods 4及回收以手工再製限量帆布包，把台東的風景帶回家收藏。

    縣政府表示，先前推出「台東一遊未盡」住宿抽獎送油電車活動，開跑3個月來，吸引近1萬5000名國內外旅客參與，並獲得在地業者熱情響應，創造近億觀光產值。為延續熱度，7月1日至8月31日推出「酷照片」加碼活動，邀請旅客上傳台東旅遊的美好畫面，就有機會抽中全新AirPods 4及限量製作的台東再製帆布包，為夏日旅程留下精彩回憶。

    縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，「酷照片」活動歡迎所有遊客參與，不限交通、不限行程，只要人在台東，將在地旅途中的動人風景、溫暖人情或難忘時刻拍照，並上傳至活動官網，即可獲得抽獎資格，且不限制上傳次數。預計將於9月5日抽出得獎者，送出5組AirPods 4及40個台東限量再製帆布包。

    交觀處進一步說明，本次特別設計台東再製帆布包，以回收帆布重新製作而成的，由在地布行師傅親手剪裁縫製，每一個都有獨一無二的痕跡與個性，不只是實用的旅行好物，也讓這趟旅程留下的特別紀念。

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