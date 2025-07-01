農試所研發「種薑促成生產技術套組」 1年就可收成上市

薑全台栽培面積約860公頃，年產值達13億元，是民眾烹煮相當重要的食材。（記者陳建志攝）

2025/07/01 16:30

〔記者陳建志／台中報導〕薑是台灣料理重要的食材，目前全台栽培面積約860公頃，年產值達13億元，不過傳統以種薑（根莖）繁殖，易因種薑帶菌發生病蟲害，需投入大量防治用藥，為解決此問題，農業部農業試驗所組成團隊，集結相關領域專家，研發出「種薑促成生產技術套組」，不但克服病菌、存活率高，且1年就可收成上市，並可延長保鮮期達25天，將把技術移轉給有興趣的農民種植。

農試所所長林學詩表示，台灣薑主要品種為「廣東薑」與「竹薑」，栽培面積約860公頃，年產量約2.4萬公噸。傳統慣行以種薑繁殖，易因種薑帶菌增加栽培期間發生青枯病、軟腐病與根瘤線蟲等病害的機會，需大量投入防治用藥，使部分薑農轉移至海拔1000公尺左右的山坡地，藉由低溫及利用新生地種植以減少病蟲害與連作障礙的發生。

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此外，外銷嫩薑亦因產期集中且貯存不易，經常面臨產銷失衡的困境，也因薑產業慣行模式挑戰重重，亟需導入新技術或栽培模式加以改善。

林學詩表示，為解決種薑栽種、貯存問題，集結組織培養、植物病理、微生物、採後處理等方面的專家組成團隊進行研發，為從根本解決種薑帶菌問題，農試所首先在今年研發出「種薑促成生產技術套組」，運用組織培養不僅可避免病原菌感染，產出健康種薑，更可規劃全年性生產，調節產期與供應。

農試所表示，該技術皆適用於廣東薑與竹薑，並優化種薑育成流程，可增加組培瓶苗增殖率達5倍，出瓶前關鍵培養基處理為2個月、出瓶苗馴化期2個月，存活率更超過90%，再搭配特定栽培介質於平地設施中離地袋植，約6至8個月即可達市售種薑採收規格，相較過去一般組培苗需培育2年，新技術僅需1年即可產出高品質的健康種薑。

另外，為拓展外銷市場，農試所也針對薑採後處理與保鮮技術提出精進作法，讓不易保鮮的嫩薑，在經過25天的模擬貯運後仍保有良好外觀與風味，大幅提高嫩薑的外銷潛力。

農試所今天介紹此新技術，將進行技術移轉，林學詩也現場製作檸香薑汁奶茶，希望推廣台灣的薑產業。

農業部農試所今天介紹「種薑促成生產技術套組」，不但可生產出健康種薑，並讓栽培期縮短至1年。（記者陳建志攝）

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