澎湖縣漁民節大會 縣長陳光復表揚模範漁民

澎湖區漁會慶祝漁民節，表揚模範承銷人員。（記者劉禹慶攝）

2025/07/01 14:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會今（7月1日）舉辦漁民節慶祝大會，由理事長呂鴻生、總幹事顏德福共同主持，並安排在地水產品品嚐活動，展現澎湖豐饒漁獲與漁業文化。澎湖縣長陳光復到場表揚模範漁民，肯定漁民長年來對澎湖漁業發展與海洋永續的重大貢獻。

縣長陳光復表示，漁業是澎湖最重要的命脈產業，縣府始終高度重視，並持續投入海洋保育與漁業升級工作。包括打擊毒、電、炸魚等非法漁法、清除覆網、劃設禁漁區、放流本土魚貝苗，以及推動刺網漁業轉型、廢棄漁具回收與海洋科技園區設置等，都是為了讓海洋資源得以復甦與永續利用。

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澎湖區漁會總幹事顏德福上任以來，積極捍衛漁民權益，與海巡署建議加強護漁，並扶助弱勢，前往惠民啟智中心教導技術，同時也放流海膽苗，全面復育海洋資源，讓澎湖海洋重現昔日榮景。

會中表揚模範漁民及優秀人員，表揚名單如下：模範漁民：許陳貴美、吳明志、陳文忠、蘇富士、歐凱倫、宋勝芳、薛志仲、陳志忠、謝文六；優秀漁民小組長：陳亨瑤、黃憶娟、鄭正旭、郭成後、許清上、許明義；優良客戶：陳財展、黃小丹；漁船主：黃月娥；承銷人：張秀絹、許利勇；模範員工：許松發、方國榮、朱妊培、薛承豐、張尹馨、蔡萱怡。

海巡署利用漁民節慶祝大會，前往宣導呼籲電話專線。（記者劉禹慶攝）

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