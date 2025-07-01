暑假溺水頻傳 教育部用可愛動物圖示教自救

教育部以可愛鸚鵡圖示提醒，防溺第1步是「叫」大聲呼救。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/01 14:30

〔記者林曉雲／台北報導〕今（1）日開始放暑假，天氣炎熱，不少學生會相約戲水，據教育部校安通報統計，近3年（111年至113年）各有19名、16名、12名學生溺斃，多發生在河水、溪流或海域，教育部官方LINE今日以可愛動物圖示提醒，學生在開心下水之前，要熟記「防溺5步：叫叫伸拋划」安全自救及救人的方法。

每天都高溫，台北市今日最高溫達35度C，暑假到，不少學生開啟戲水模式，教育部「防溺5步」小隊LINE上示範神技「叫叫伸拋划」，提醒如遇到溺水情況，第1個是要「叫」大聲呼救，由聲音超大的鸚鵡哥示範大叫「有人落水！」第2個「叫」是呼叫119、118、110、112，由靈巧速快的猴子弟示範打電話求助。

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此外，第3個步驟是「伸」，不會游泳的長頸鹿示範，要學習利用延伸物（長脖子）救助；第4個步驟則是「拋」拋送漂浮物，由象鼻哥示範捲起救生圈拋射；第5步是「划」，如果像水獺一樣會游泳且技術佳，可以利用大型浮具划過去救助溺水者。因圖案清楚可愛，有家長指，小孩一下就可以記住防溺5個口訣。

教育部提醒，遇到溺水者，即使情況再緊急，仍應牢記3原則：岸上救生優於下水救生、器材救生優於徒手救生、團隊救生優於個人救生。

教育部以可愛猴子弟圖示提醒，防溺第2步是「叫」打119求助。（記者林曉雲翻攝）

教育部以可愛長頸鹿圖示提醒，防溺第3步是「伸」伸出救助物品。（記者林曉雲翻攝）

教育部以可愛大象圖示提醒，防溺第4步是「拋」拋出救助物品。（記者林曉雲翻攝）

教育部以可愛水瀨圖示提醒，防溺第5步是「划」精於游泳可划向溺水者救助。（記者林曉雲翻攝）

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