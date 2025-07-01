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    本報直擊中央山脈垃圾入侵！ 國家公園署籲守護環境、違者開罰

    高山遭垃圾入侵，國家公園署呼籲山友，將垃圾帶下山，對於任意棄置垃圾者，也將依違反「國家公園法」開罰。（國家公園署提供）

    高山遭垃圾入侵，國家公園署呼籲山友，將垃圾帶下山，對於任意棄置垃圾者，也將依違反「國家公園法」開罰。（國家公園署提供）

    2025/07/01 14:58

    〔記者黃宜靜／台北報導〕隨著登山活動日益盛行，越來越多民眾走入山林親近自然、衍生垃圾問題；對此，內政部國家公園署昨（30）日發新聞稿提醒，國家公園以總量管制、定期清潔維護與無痕山林教育等多項作法，積極守護高山環境，呼籲山友將垃圾帶下山，對於任意棄置垃圾者，也將依違反「國家公園法」開罰。

    本報日前獨家報導，記者實地攀登中央山脈直擊垃圾入侵，有著中央山脈最美稜線的「能高安東軍」縱走路線垃圾成堆，在營地甚至高山湖泊都出現瓦斯罐、塑膠等垃圾，連可拯救生命的加壓艙也被廚餘破壞。

    國家公園署表示，目前國家公園生態保護區登山路線，均實施許可申請與人數總量管制，依實際狀況滾動式調整，確保人流不會超過步道與山屋承載量，避免遊憩壓力超出山林負荷。

    國家公園署指出，國家公園園區內各登山步道，也都已安排保育巡查員與志工定期巡護清潔，並由民間企業參與認養步道與清運高山垃圾。為促進登山者落實「無痕山林（Leave No Trace）」原則，國家公園亦開辦課程、講座，呼籲登山者自律自愛，一起珍惜山林資源，共同維護自然生態。

    本報記者直擊，「能高安東軍」多處營地遭無公德心的登山客亂丟垃圾污染環境；圖為能高南峰南鞍營地。（資料照）

    本報記者直擊，「能高安東軍」多處營地遭無公德心的登山客亂丟垃圾污染環境；圖為能高南峰南鞍營地。（資料照）

    本報記者直擊「能高安東軍」沿途知名高山湖泊多，是最多水鹿的棲息地，但也遭垃圾污染；圖為白石池營地。（資料照）

    本報記者直擊「能高安東軍」沿途知名高山湖泊多，是最多水鹿的棲息地，但也遭垃圾污染；圖為白石池營地。（資料照）

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