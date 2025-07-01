夜市是「台南人的日常」減廢行動自備餐具購物袋抽抵用券

南市府環保局推出「減塑要足GO 自備新食代」減廢活動，鼓勵民眾自備環保餐具及購物袋逛夜市。（南市環保局提供）

2025/07/01 14:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為提升環保意識，南市府環保局推出「減塑要足GO 自備新食代」減廢活動，今（1）日至9月30日，於永康區復華夜市、東區大益夜市及北區小北觀光夜市三地同步推動減塑抽獎活動，鼓勵民眾自備環保餐具及購物袋，用行動實踐減廢生活。

環保局表示，夜市是台南人日常消費與社交的重要場域，更應成為環境友善的示範點。透過推動環保商圈與減廢店家，不僅能有效減少垃圾、提升市容整潔，也有助於強化民眾對綠色生活的認同，未來也將擴展至更多商圈與市場。

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活動期間，民眾只要自備環保餐盒、碗、杯或購物袋前往3處指定夜市，在營業期間掃描現場QR Code，完成簡單登記，即可參加抽獎。預計10月公開抽出60名幸運得主，贈送每人100元夜市抵用券1張（3個夜市各20張），自備逛夜市不僅環保，還有機會拿好禮。

此外，7月4日晚間6點半至8點半，於曾獲中央評比為環保夜市特優獎的「復華夜市」設有宣導攤位，當日凡自備環保用品前往，即可獲得30元夜市折價券（限量100張），並可同步登記參與抽獎。

環保局長許仁澤表示，以歷年環保夜市商圈為主軸，透過設立宣導攤位、舉辦互動活動與提供環保好禮，提升民眾對減廢行動與友善店家的支持，持續協助商圈導入回收設備、輔導商家減少一次性用品，甚至提供器具補助，未來邀集更多業者一起加入減廢行列。

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