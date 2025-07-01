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    結合侏羅紀電影 左鎮化石、樹谷科學等館場推出暑假限定恐龍任務

    左鎮化石園區、樹谷生活科學館與南台影城合作，推出暑期限定的「恐龍任務」。（南市文化局提供）

    左鎮化石園區、樹谷生活科學館與南台影城合作，推出暑期限定的「恐龍任務」。（南市文化局提供）

    2025/07/01 14:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕熱門鉅片《侏羅紀世界－重生》將在大銀幕上映，台南的左鎮化石園區與樹谷生活科學館攜手影城業者，推出暑假限定的「恐龍任務」，三方合作，憑票根、享優惠，市府文化局鼓勵親子把握機會。

    南市文化局長黃雅玲表示，活動期間憑左鎮化石園區或樹谷生活科學館的票根，前往南台影城看《侏羅紀世界－重生》，可享全票200元（原價240元）的優惠，恐龍任務自上映起同步展開。

    黃雅玲說，電影票根也可回饋博物館優惠，持電影票至樹谷館，享優待票入館，已具優待資格者更享免費進場；到左鎮園區則享「全票換優待票、優待票換半票」。

    恐龍任務是南台影城因應暑假熱潮，首度策劃的跨域合作，不僅串連博物館，也設計抽獎活動，會員憑《侏羅紀世界－重生》票券即可參加，有機會獲得帆布袋、存錢筒、杯墊等限量好禮。

    樹谷生活科學館也推出38個主題營隊，涵蓋自然生態、創意手作與科學體驗，最受期待的「夜宿恐龍營」將揭開恐龍崛起與滅絕之謎，晚上安排睡在恐龍展廳，讓孩子與恐龍化石共眠，體驗難忘的博物館之旅。

    左鎮化石園區即日起至11月則推出「足下寶藏」系列活動，結合戶外踏查、講座、食農教育與創意手作，帶領親子走入自然，認識生態與地質。

    左鎮化石園區、樹谷生活科學館與南台影城合作，推出暑期限定的「恐龍任務」。（南市文化局提供）

    左鎮化石園區、樹谷生活科學館與南台影城合作，推出暑期限定的「恐龍任務」。（南市文化局提供）

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