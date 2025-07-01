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    國際扯鈴錦標賽 7/1-7/3首度苗栗競技

    亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽，今（1）日至3日在苗栗縣登場，競爭激烈。（記者張勳騰攝）

    亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽，今（1）日至3日在苗栗縣登場，競爭激烈。（記者張勳騰攝）

    2025/07/01 14:08

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕第八屆亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽，今（1）日至3日首次在苗栗縣政府文化觀光局中正堂登場；有來自全球10多個國家與地區的扯鈴選手齊聚一堂大展身手；苗栗縣政府也邀請民眾踴躍觀賽，體驗國際級運動的精彩與魅力。

    本屆比賽有來自日本、馬來西亞、美國、俄羅斯、香港、澳門、歐洲等地的頂尖選手，以及基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、金門縣學校及團體參賽；比賽分單鈴、雙鈴、三鈴、直立鈴、個人花式、團體花式舞台賽等項目，與會選手在這場國際舞台上一較高下，展現力與美的結合。

    苗栗縣政府指出，亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽自創辦以來，每兩年舉行一次，已在台北連續舉辦7屆，為全球扯鈴界的頂尖舞台；今年首度走出大都市，選擇在苗栗縣舉辦。

    苗栗縣長鍾東錦在開幕典禮時歡迎與賽選手來到苗栗，並邀請選手們利用閒暇之餘到苗栗縣18鄉鎮市深度旅遊，不管是火車頭園區、三義鐵道自行車、南庄老街、泰安溫泉、海線濱海風光等，都值得大家走訪，品嘗在地美味。

    亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽，今（1）日至3日在苗栗縣登場，展現力與美。（記者張勳騰攝）

    亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽，今（1）日至3日在苗栗縣登場，展現力與美。（記者張勳騰攝）

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