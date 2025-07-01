國道1號五股交流道北出匝道 10月可望提前完工通車

國道1號五股交流道北出匝道工程。（記者蔡昀容攝）

2025/07/01 14:03

〔記者蔡昀容／台北報導〕國道1號五股交流道運量排名全台第五，每年有5000萬車次通過。交通部長陳世凱今（1日）視察增設北入及北出匝道改善工程，北出匝道部分，希望能在今年10月上旬提前完工開放通車。陪同視察的高速公路局長趙興華提早退休，今天是最後一天上班，陳世凱致贈36朵黃花束，象徵趙任內帶領團隊完成的17場開工、19場通車典禮。

「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」，其中北入及北出匝道工程斥資約36.82億元，其中包含用地費4.88億元、交流道工程費31.94億元，再加上北上主線拓寬改善、泰山轉接道至五股交流道交織改善工程等，整體經費總計46.59億元，約9成由高公局負擔，其餘為地方配合款。

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陳世凱今至工地現場視察，整體施工進度逾64.15%，超前約4.44%。陳世凱表示，各地工程因缺工人力吃緊，但在新北市民期盼之下，感謝高公局及營造商的努力，克服動工空間及動線有限，日夜努力趕工，工程進度超前，其中北出匝道希望今年10月上旬提前完成。其餘工程則按原期程2027年10月前完工。

趙興華表示，國道1號五股交流道為五股、新莊及泰山地區主要交通軸線，且與台64線及台65線串聯，引入蘆洲、八里、三重、板橋及土城的部分車流，為大台北地區主要路網，這次工程可改善交流道車輛交織問題，利用新設匝道進行車輛分流，除大幅提升國道運轉效率外，也舒緩地方道路壅塞情況。

工程完工之後，使用新設北出匝道民眾可與前往台65線車輛分流，續行前往新莊、泰山地區，而新設北入匝道則可由台65線續行國道1號北上，不需與平面車輛匯流。

今天也是趙興華公職生涯的最後1天，陳世凱致贈36朵黃色的希望之花，象徵趙興華過去參與過的17場工程動工典禮、19場完工典禮，每場開工及通車都為民眾帶來希望。陳世凱表示，他代表交通部、國人感謝趙興華公職生涯以來的努力與辛勞，也祝福他未來的日子平安、順心，繼續精彩。

至於高公局長未來由誰接任，陳世凱沒有鬆口。他表示，目前暫由副局長代理，人選目前還沒定案，尚在安排。交通部內部以公路局長陳文瑞接任高公局長呼聲最高，交通部公共運輸及監理司長林福山也被點名是接任公路局長的可能人選。

五股交流道北出及北入匝道模擬圖。（記者蔡昀容攝）

交通部長陳世凱1日致贈花束給高速公路局長趙興華。（記者蔡昀容攝）

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