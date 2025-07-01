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    公廁全面拆除改坐式？ 環境部澄清：坐蹲比例達３:２

    環境部補助地方政府興建公廁的坐式、蹲式比例為3：2，將依照此比例逐步增加公廁數量，並不會減少蹲式廁所。（資料照）

    環境部補助地方政府興建公廁的坐式、蹲式比例為3：2，將依照此比例逐步增加公廁數量，並不會減少蹲式廁所。（資料照）

    2025/07/01 14:40

    〔記者黃宜靜／台北報導〕近日網路上傳出「公廁蹲式馬桶將全面拆除」之傳言；對此，環境部環境管理署長顏旭明今（1）日澄清，環境部補助地方政府興建公廁的坐蹲比為3：2，將依照此比例逐步增加公廁數量，並不會減少蹲式廁所，而是蹲式及坐式廁所都會增加，以滿足所有人的需求。

    環境部今日舉辦「如廁體驗你分享 票選標示加碼抽」活動，自今日起至自8月31日，可參與公廁品質意見回饋與性別友善廁所標示票選抽獎。公廁品質意見回饋可掃描全國列管公廁張貼的QR Code，填寫如廁後對廁所整潔、設備與使用感受等意見，即可獲得1次抽獎資格；若同步參與「性別友善廁所標示票選活動」，還可加碼獲得10次抽獎機會。總獎項價值達20萬元，最大獎為新款iPhone 16手機。

    針對近期大眾關心的公廁蹲式、坐式問題，顏旭明說明，公廁管理單位參考內政部國土管理署之「公共建築物衛生設備設計手冊」設置，建議坐蹲比例為2：3以上，目前我國列管約4萬5,000座公廁，坐、蹲式馬桶分別約占53.6%、46.4%。

    顏旭明指出，為了考量國際趨勢、環境衛生打掃方便性及老年化社會等因素，因此計畫將補助地方政府興建公廁，坐蹲比例改為3：2，將依照此比例逐步增加公廁數量，並不會減少蹲式廁所，而是蹲式及坐式廁所都會增加，以滿足所有需要的人的需求，需要的人多一個選擇，現階段不會將蹲式廁所全部廢棄掉，蹲式廁所也不會減少。

    顏旭明也呼籲，「衛生紙可丟馬桶」，排水管管徑大於馬桶沖水管，管線阻塞通常與長期未清理、衛生棉或尿布等異物累積所致，因此呼籲管線定期清洗外，並使用標示CNS1091的衛生紙，減少垃圾量。

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