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    基隆托育人員7月起加薪 最高多9千元

    基隆公共化與準公共化托育人員7月起加薪，並有學歷和年資加給補助。（記者盧賢秀攝）

    基隆公共化與準公共化托育人員7月起加薪，並有學歷和年資加給補助。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/01 15:32

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府近年陸續建設公私協力托嬰中心，並提升公托的「照顧比」，7月起調整公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資，並比照雙北地區的標準，提供學歷及服務年資的加碼補助，最高可加薪9000元，盼留住人才。

    為減輕家長的育兒負擔，基隆市政府兒童及少年事務處運用校園空間活化利用，建設托嬰中心，目前有6家公托和8家準公托，公托照顧的師生比達到1比4。

    基隆市鄰近雙北市，為了留住托育人才，市府今年編列700多萬元追加預算，7月起為托嬰中心人員加薪，並比照雙北的標準，給予學歷及服務年資的加碼補助。

    兒童及少年事務處（簡稱兒少處）表示，不論公托及準公托從業人員，包括托嬰中心主任、托育人員、行政人員、護理人員或廚工人員，只需通過托嬰中心的年度考核，就能根據其學歷與年資獲得薪資加給。

    薪資加碼部分，從業人員年資加給每月從500元到5000元不等，托育人員、行政人員及主任等級，也依其不同的職務，學歷加給1000元到4000元不等，因此，最高可以獲得9000元加給。

    兒少處指出，今年已經新增七堵區與暖暖區托嬰中心，仁愛區與安樂區第2處托嬰中心也正在積極建置中。民間準公共化托嬰中心今年也新增2處，提高公托照顧比達到1比4，希望幼童得到妥善的照顧，同時透過加薪留住人才。

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