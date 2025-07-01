領航星號郵輪首航澎湖 噴水禮歡迎大船入港

高雄港務分公司馬公管理處，以國際噴水禮歡迎郵輪首航。（記者劉禹慶攝）

2025/07/01 14:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕麗星郵輪旗下領航星號今（1）日首航澎湖馬公港，高雄港務分公司馬公管理處依照國際慣例，在港區進行首航噴水禮歡迎儀式，陸地上則安排澎湖菊之音管弦樂團迎賓，澎湖縣副縣長林皆興代表登輪，致贈紀念品及獎牌歡迎首批嘉賓抵澎。

7萬7千4百噸的國際遊輪領航星號，今日凌晨從高雄港滿載1778名遊客駛抵馬公港，並在拖船的引導下從港外緩緩駛進馬公港碼頭區2號碼頭停靠，由於馬公港已完成碼頭延伸及浚深工程，以前僅能停泊5萬噸以下大型郵輪，現在7萬噸級以上的領航星號也能入港停泊，方便遊客上下郵輪。

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領航星號國際郵輪是今年第2艘駛抵澎湖旅遊的遊輪，經營的航線為香港-高雄-馬公的三角航線，1778名都是港澳地區遊客，從高雄港駛抵澎湖旅遊，澎湖縣縣府在碼頭安排歡迎儀式，由澎湖知名的菊之音管弦樂團在港邊演奏迎賓曲，副縣長林皆興代表澎湖縣政府前往歡迎，並在船務人員的陪同下登船參觀，雙方互贈紀念品，留下首次美好印象。

今日首航澎湖的領航星號郵輪，在馬公港停留了6個小時，同日下午3時緩緩駛離馬公港；今年領航星號會再開航7個航次來到馬公港，載客數要視實際狀況而定，對於國旅市場大環境不佳的澎湖而言，不無小補。

領航星郵輪，今年首航馬公港。（記者劉禹慶攝）

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