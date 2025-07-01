正港狗來富！高雄201隻流浪狗變驅猴守護犬 農民保收成還可月領萬元

流浪狗變身「驅猴守護犬」。（記者陳文嬋攝）

2025/07/01 14:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處與中華民國保護動物協會合作，推動「狗來富」幸福代養家園計畫，201隻收容犬變身果園「驅猴守護犬」，經過訓練學會驅猴、顧水果，避免獼猴侵擾果園造成損失，農民認養20隻狗不但月領1萬元，協會還免費提供飼料，連犬隻生病也協助送醫。

高市動保處擴大認養收容流浪犬計畫，與中華民國保護動物協會合作，推動「狗來富」幸福代養家園，攜手農民認養以成犬為主，今年將結合旗山、甲仙、美濃、大社與大寮等5區農會推動，多管齊下為毛小孩找新家。

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動保處挑選性格親人的收容犬，經過訓練與篩選，適合農園生活，攜手農民認養收容犬，並為犬隻植入晶片，已有201隻變身果園守護犬，在10處果園展開新生活，協會每月每隻狗補助農民500元，還提供飼料、醫療費。

動保處也攜手協會把關，定期探訪、巡診，一旦發現飼養不當，經輔導仍未改善，將取消代養資格，保障毛孩權益不受影響。

桃源區桃源里長高慕源自家果園種植金煌芒果，長期飽受獼猴侵擾、農損嚴重，他參加幸福代養家園計畫後，親身見證「以前自家果園是獼猴大本營，現在變成毛孩地盤，獼猴連影子都不見了！」高慕源笑說，當初抱著試試看心情參加，沒想到一養就愛上了，更誠摯表示「這些狗狗不只會看守果園，還讓工作氣氛變得溫暖許多，每天上山下田都有牠們作伴」。

農業局長姚志旺表示，收容所犬隻數量多，空間壓力大，與協會合作推動計畫後，有效降低收容量，大幅提升毛孩生活品質，透過此計畫變身果園裡「驅猴守護犬」，在果園中自由奔跑，重拾自信與歸屬感，將持續擴大推動計畫，讓狗來富、農來樂，更多收容犬找到新家。

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