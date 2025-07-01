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    台南國際芒果節產地活動第2彈 左鎮Baking嘉年華7/6見

    台南國際芒果節左鎮場活動，將於週日舉行。（記者吳俊鋒攝）

    台南國際芒果節左鎮場活動，將於週日舉行。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/01 13:14

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南國際芒果節系列產區活動第2場，6日（週日）將在知名月世界景觀的左鎮展開，以Baking嘉年華為主題，包含芒果烘焙體驗、芒果甜點教作、芒果創意料理示範，並準備200份芒果楊枝甘露、芒果泰式沙拉等提供品嚐，美味行銷。

    台南國際芒果節系列第2場產區活動由農會主辦，結合產業、觀光、藝文、教育等多元面向，全力推廣轄內特色，廣邀各界一起來感受在地風情。

    「芒果Baking甜蜜滋味嘉年華」6日在台20線旁的左鎮驛站舉辦，農會今天熱鬧宣傳，呈現週日將開放品嚐的芒果楊枝甘露、芒果泰式沙拉，以及提供DIY的芒果歡樂Baking甜點等，加上示範推廣的系列創意料理，包含芒果奶酪、芒果麵佐和風醬，還有水滴芒果糖葫蘆、水晶酸甜芒果咕咾肉等，令人垂涎。

    左鎮區農會總幹事張益瑞提到，當天除了市集展售活動，也安排一連串的才藝表演，炒熱氣氛，還有在地美食品嚐、木工藝手作，以及各部門推廣成果展。

    張益瑞說，今年規劃產地到餐桌的農遊活動，由專業人員導覽了解從芒果採收、破布子製作等，如何加工、應用，形成料理的過程，藉由一連串安排，深度體驗左鎮與眾不同的風貌。

    張益瑞強調，藉由芒果節活動促進轄內特色的推廣，也讓更多在地青年認識產業的新價值，鼓勵投入農村創生與品牌發展，永續經營、傳承。

    現場展示芒果甜點、芒果楊枝甘露等美食。（記者吳俊鋒攝）

    現場展示芒果甜點、芒果楊枝甘露等美食。（記者吳俊鋒攝）

    現場展示系列的芒果創意料理。（記者吳俊鋒攝）

    現場展示系列的芒果創意料理。（記者吳俊鋒攝）

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