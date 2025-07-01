五結防潮閘門進度超前 宜縣汛期備48台抽水機因應

宜蘭五結防潮閘門目前工程進度超前逾5％，如期如質進行中。（記者王峻祺攝）

2025/07/01 13:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣五結防潮閘門斥資22.7億元改善，去年2月開工，力拚2027年完工；今年防汛期將至，地方關心工程進度及因應。宜蘭縣政府水利資源處表示，工程進度超前逾5％，如期如質進行中，目前已備妥48台大型移動式抽水機因應防汛期，全縣28座抽水站也整備完成。

宜蘭縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，改善五結防潮閘門，總經費22.7億元，施作項目包含防潮閘門、新設碼頭、船行閘門、擋水閘版、新設管理橋及管理中心等，去年動工後，包括總統賴清德、行政院政務委員陳金德等人，均曾到場視察。

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縣府水利資源處長李岳儒指出，五結防潮閘門改建工程，將可提升冬山河防洪禦潮功能，對宜蘭整體治水計畫至關重要，目前施工進度32.38％，比預定進度27.17％超前，屆時完成後，將兼顧安全、觀光及生態功能。

他說，防潮閘門部分，將提高排洪閘門寬度至30.5公尺，堪稱是全台目前最寬的長跨度單層殼式閘門，另外也設置調節閘門的雙層殼式閘門，兼顧生態廊道，讓下游的洄游生物可以向上回溯。

李岳儒表示，改善防潮閘門並加高堤防、整建土堤後，預期可減少243公頃淹水面積，增加219萬立方公尺容洪空間，在外潮消退時，也能快速排除內水，防潮高度由2.1公尺提升至3公尺。

他補充，針對周邊現況道路僅5公尺寬的宜22線，工程也會一併拓寬到14公尺，規劃人車分道，亦會連結冬山河左右兩岸的自行車道，串聯原本20公里長車道，讓單車騎士不必再與汽機車爭道。

改善工程未完工前，面對今年防汛期因應，水資處表示，4月已召集相關單位進行會議準備，目前備妥48台大型移動式抽水機，另也協調完成全縣28座抽水站整備工作。

宜蘭五結防潮閘門斥資22.7億元改善，去年2月開工後，力拚2027年完工，目前工程進度超前5％。（圖由宜蘭縣府提供）

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