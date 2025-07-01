7月1日澎湖海膽開放日 產量少的可憐

澎湖首日開放採捕海膽，市場不到百顆。（記者劉禹慶攝）

2025/07/01 12:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬糞海膽今（7月1日）起開放採捕，以往首日都是「大屠殺日」，市場上滿滿海膽堆積如山，但今年海膽卻少的可憐，只有寥寥幾攤，澎湖魚市場及北辰市場加起來不到百顆，價錢8公分以上小的150元、大的400元，至於減產原因，還需要進一步調查。

以往澎湖海膽開放首日，都有部分不肖民眾先偷偷圈養，等待開放首日就搶先上市，但近年來查緝嚴格，加上完全養殖上市，今年已不復見。根據農漁局派員前往澎湖魚市場調查，市場上售價約為每顆150至200元不等。年產量波動極大，主要受當年是否有寒流、冬季氣溫變化、藻類食物來源是否充足，以及棲地環境狀況等因素影響。

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歷年統計顯示，產量變化如下：2017年約4萬顆、2018年約2萬顆、2019年約8萬顆、2020年約10萬顆、2021年約6萬顆、2022年約6萬顆、2023年約2萬顆、2024年約10萬顆，可見其數量波動明顯。漁民建議可將澎湖海域畫出東南西北四區，每年輪流禁止一區保育海膽。

今年的數量預計將於7月中旬進行統計，屆時可更準確掌握當年度實際情形。相較之下，養殖海膽無腥味、品質穩定，且可全年供應；而野生海膽則在生態系中扮演重要角色，能啃食過量藻類，協助維持珊瑚礁的健康平衡。因此，建議民眾優先選購養殖海膽，減少對野生族群的捕撈壓力，共同守護海洋生態，澎湖區漁會8月份將再放流一批海膽苗。

澎湖縣政府農漁局一早前往市場，了解海膽採收情形。（記者劉禹慶攝）

澎湖海膽開放首日，產量少的可憐。（記者劉禹慶攝）

海膽食用的是生殖線，因此如何制訂禁捕期為一大學問。（記者劉禹慶攝）

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