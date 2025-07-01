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    竹北「雙市黃金通學線」試行總乘客次破千 新學期將擴大站點

    新竹縣竹北市公所試辦的「雙市黃金通學線」試行滿月，總乘客次破千，公所表示新學期將擴大站點。（圖由竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所試辦的「雙市黃金通學線」試行滿月，總乘客次破千，公所表示新學期將擴大站點。（圖由竹北市公所提供）

    2025/07/01 13:07

    〔記者黃美珠／新竹報導〕為了便利新竹縣竹北地區交通弱勢的學子通學到新竹高中、新竹高商，竹北市公所試辦的「雙市黃金通學線」在上路「滿月」後，今天竹北市長鄭朝方宣布，暑假過後的新學期這個通學公車將正式提供服務，市民們也可以搭乘，公所還正評估新增站點，以嘉惠更多人。

    鄭朝方說，「雙市黃金通學線」這個通學公車在5月19日試營運迄今已經滿月，總搭乘人數破1500人次，從搭乘情形可見，這項接駁服務已逐步融入通學通勤的日常。他們還因應昨天、6月30日學校休業式提早放學，因應乘客的使用需求而調整2線通學公車返程發車時間為中午12點。

    鄭朝方說，觀察這2路線的搭乘率，試辦日起到學期期末前都已經接近6成。這2條路線的通學公車在9月份新學期開課後將持續提供服務，且正評估是否新增停靠建功高中，並預計將在西線增設1處站點，以擴大嘉惠竹北市中華路以西地區的學子和民眾。

    公所表示，「雙市東線」從高鐵新竹站、經水圳森林公園，到客家文化園區3站後前往竹市；「雙市西線」則設3個站點，自家樂福出發後，經縣立體育館到喜來登飯店，再到新竹市。2班都是早上6點45分同時發車、8點前抵達新竹高商、新竹高中2校，下午在5點15分從竹中回來竹北。

    不同於縣府主辦的快捷9號，竹北市公所的「雙市黃金通學線」以接駁交通運具相較較弱勢的新竹高商、新竹高中的學子為主，因為這2校都沒有火車站停靠，需靠轉車，抵達學校的時間成本更大，因此竹北市公所便優先試辦。而雙市東、西線都行經經國大橋、公道5路、水源街以及南清公路，最終進入學府路後抵達學校。

    新竹縣竹北市公所試辦的「雙市黃金通學線」試行滿月，總乘客次破千，公所表示新學期將擴大站點。（圖由竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所試辦的「雙市黃金通學線」試行滿月，總乘客次破千，公所表示新學期將擴大站點。（圖由竹北市公所提供）

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