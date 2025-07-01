成大人力潛艇隊美國初試啼聲 刷新隊史速度紀錄

主辦單位高懸參賽各國國旗。（圖由成大提供）

2025/07/01 12:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學人力潛艇隊首度前進美國海軍研究實驗室參加第18屆國際人力潛艇賽，6月27日完成第1次在美國參賽的全部賽程。雖然在參賽17隊中未能獲獎，但在當天的最後1次嘗試中，首次超過3節，以3.24節打破隊史最快速度的紀錄。

比賽地點在美國華府郊區全球最頂尖的船模實驗室「大衛泰勒船模水槽」，共有6國17隊參賽，成大人力潛艇隊員在期末考結束當天即趕赴美國。參賽團隊表示，該水槽屬於美國海軍水面戰鬥中心，平時是外人難以進入的軍事重地，每位參賽隊員都須事先申請，並被限制活動範圍，我國國旗與其他參賽的美、英、加、星、波蘭國旗並列高懸於會場內。

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隊長陳傳仁表示，130公尺的巨型賽道讓潛艇可以衝刺，對駕駛與潛艇性能而言是很大考驗。參加的隊員不約而同表示，美國賽只有短短1週就需完成潛艇的組裝與調整與競賽，壓力與挑戰倍增。

冠軍是歐美兩個人力潛艇賽的常勝軍，來自加拿大魁北克（法語區）蒙特婁的École de Technologie Supérieure的Omer13號。他們此次也打破人力潛艇速度的世界紀錄，達到7.682節。

成大人力潛艇隊的成績，最快速度排名17隊中第6，約在前3分之1，較去年英國賽的整體排名位置略微向前；全程平均速度排第10；嘗試次數及完成全程次數皆排第11。指導老師、成大系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏表示，「代表我們的穩定性及妥善率仍待提升」。

成大人力潛艇隊先前已於2022及2024年參加過歐洲人力潛艇賽。第4代隊員目前正設計第3代潛艇，將汲取此次美國賽寶貴經驗，希望改善後的下一代潛艇能於明（2026）年參加英國賽時奪得佳績。

成大人力潛艇下水中。（圖由成大提供）

競賽場地美軍大衛泰勒水槽內。（圖由成大提供）

成大人力潛艇隊打破隊史最快速度的Pegasus號，可以見到明顯的螺槳轂渦。（圖由成大提供）

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