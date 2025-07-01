連3年奪世界廚藝大賽金牌 宜蘭羅子恩讓台灣美食躍上國際

宜蘭子弟羅子恩熱愛烹飪，目前就讀宜蘭大學休閒產業與健康促進學系，在師長協助下廚藝進步神速，連續3年奪下世界廚藝大賽金牌，立志要繼續讓台灣美食躍上國際。（記者王峻祺攝）

2025/07/01 12:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭子弟羅子恩熱愛烹飪，高中選讀餐旅科後，陸續取得多張烹飪證照，並立志朝廚師之路發展，目前就讀宜蘭大學休閒產業與健康促進學系，在師長協助下廚藝進步神速，連續3年奪下世界廚藝大賽金牌，今天接受宜蘭縣政府表揚，立志要繼續讓台灣美食躍上國際。

羅子恩高中、大學均致力於餐飲實務與創新烹飪技藝，過去主要參加國內比賽，2023年首次出征國際賽事就奪金，去年也成功拿下金牌，今年同樣靠著驚人實力，在馬來西亞賽場勇奪得1金、1特金及國際廚師獎殊榮。

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他說，每一次參賽目標都不同，今年著重老菜傳承與創新，加入宜蘭名菜西魯肉，因賽事在國外舉行，許多食材受限法規，僅能從當地尋找替代品，感謝菜餚獲評審青睞，讓台灣美食躍上國際，未來會繼續爭光。

羅子恩今天接受宜蘭縣代理縣長林茂盛表揚，宜蘭大學校長陳威戎也到場同賀。林茂盛說，羅子恩及參賽團隊在世界廚藝大賽榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，期許他們再接再厲，持續在廚藝領域大放光彩。

陳威戎指出，國際賽有來自馬來西亞、新加坡、美國、加拿大及澳洲等多國專業選手角逐，競爭激烈，羅子恩展現高超廚藝與創意表現，成功將台灣在地飲食文化推向國際，宜大會持續栽培優秀學子，為地方留住產業人才。

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