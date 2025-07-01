新北五股濕地夏日賞燕季 6場免費生態導覽報名開跑

新北市五股濕地蘆葦叢是夏季燕群夜晚棲息的場所。（圖由高灘處提供）

2025/07/01 12:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處與荒野保護協會合作，7月26日、27日、8月2日、3日、8月9日及10日將在五股濕地舉辦「2025五股濕地夏日賞燕季」活動，提供6場免費生態導覽活動，每場250位名額，即日起開放線上報名。

高灘處長黃裕斌表示，位於新北大都會公園的五股濕地有廣大面積的蘆葦叢，是夏季燕群夜晚棲息的場所，沒有過多人工建設，水與蘆葦自然形成的阻隔，已成為北台灣燕群南飛渡冬前的最大聚集點，每年7至8月的黃昏時刻，民眾可就近觀察燕群生態盛況，適合親子在暑假期間一同體驗濕地生態之美。

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荒野保護協會台北分會長游晨薇表示，燕子每年3至4月從東南亞等地飛來台灣，會在屋簷下或橋下築巢、孵蛋、餵養雛鳥，五股濕地是一座天然的「昆蟲餐廳」，豐富充足的昆蟲資源，周邊的蘆葦叢成為燕子覓食與暫時聚集的重要地點，夏末秋初牠們又集結離開，展開漫長南飛之旅，直到隔年春天，再度飛回熟悉的家，「年年往返」就是燕子的遷徙過程。

游晨薇指出，五股濕地常見的燕子種類有家燕、洋燕、棕沙燕、赤腰燕等4種，以家燕的數量居多，每年7月至8月，燕群會在傍晚時分從四面八方往五股濕地聚集，成千上萬的燕群在廣大的蘆葦叢上空升降、盤旋、俯衝，形成夏季壯觀的景象，隨著天色漸暗，燕子們才逐漸停棲在蘆葦叢上過夜。

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