平地造林邁下一階段 林保署：啟動平地造林20年期滿輔導計畫

林保署推平地造林20年期滿後續輔導措施。（記者楊媛婷攝）

2025/07/01 12:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國推動平地造林已逾20年，農業部林業及自然保育署今（1日）表示，在政院支持下，將啟動為期10年的平地造林20年期滿輔導計畫，具生物棲地及景觀價值區位者，在未來10年提供造林人每年每公頃10萬元獎勵金，具木材生產價值者，未來10年每年每公頃8萬元獎勵金。

依林保署統計，平地造林計畫迄今已營造有1萬3492公頃的平地森林，增加綠覆蓋率、景觀綠帶、微氣候調節等，許多平地森林也成為綠色生態網絡節點，林保署也透過平地造林成果，建置花蓮大農大富、嘉義鰲鼓濕地、屏東林後四鄰等3處平地森林園區，變成民眾輕鬆享受森林浴的好去處。

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雖平地造林有成，林保署長林華慶表示，剛開始推動平地造林時，當時的社會氛圍是種了樹後就不能砍樹，造林的樹種與林相單一，缺乏景觀價值，造林目標也不明確，僅以林木的存活率為主，也欠缺生產木材所需的營林撫育，也沒有營造生態多樣性的複層林，甚至還有少部分林地位於優良農地。

林華慶表示，為了解決這樣的問題，林保署將針對期滿造林地進行後續的分流輔導，具有木材生產價值的區位者，會引進專業團隊，強化自然碳匯功能，有助提高國有自產率；具生物棲地及景觀價值區為者，可成為國土生態保育綠色網絡的延伸，會引進專業團隊優化棲地，也有機會認證為「保育共生地」；至於未列這些區位的平地森林，可回復農業使用，或繼續參與平地造林20年期滿的措施。

至於台糖公司的平地造林地，林保署表示，因台糖為官股公司，本應分擔環境與碳匯責任，因使評估具有生物棲地與景觀價值區為者，未來10年所提供的獎勵金每年每公頃1萬元，也會視狀況委託專業團隊優化。

林保署進一步說明，區位會透過生態圖資、行遙測影像、衛星影像套疊來區分，將提高造林人環境維護獎勵金，至於協助棲地優化專業工作團隊第一期每公頃10萬元、第二期每公頃5萬元；協助營林撫育給付的專業工作隊則是每公頃提供7.5萬元獎金。

多年就在彰化溪州造林，並打造純園，還將園區免費開放給所有民眾的詩人吳晟，引用去年6月25日的一則報導指出，彰化多地酷熱高溫，唯有溪州彷彿有天然冷氣機，這就是因為溪州有上百公頃的平地森林，他說未來會繼續投入平地造林，會以身相許下一個10年；泰和農場董事長辜懷群表示，平地造林就是要步步相隨，希望可以為台灣留更多綠地。

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