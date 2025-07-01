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    都放暑假了才來！大葉大學「獨角仙大軍」報到

    每年暑假一開始，獨角仙大軍準時到大葉大學報到，成為校園夏日景觀。（大葉大學提供）

    每年暑假一開始，獨角仙大軍準時到大葉大學報到，成為校園夏日景觀。（大葉大學提供）

    2025/07/01 12:10

    〔記者陳冠備／彰化報導〕7月大學都已放暑假，校園通常一片寂靜，但彰化現大葉大學卻迎來「獨角仙大軍」！校園內的光蠟樹上聚集了上百隻獨角仙，爭相吸食樹汁、爭地盤、求偶，有趣的畫面吸引師生和攝影愛好者圍觀，成為另類暑假打卡熱點。

    大葉大學總務長汪漢英表示，獨角仙特別偏愛光蠟樹散發的甜美汁液，夜裡尤為活躍，常常一棵樹就能聚集數十隻雄蟲，彼此推擠「搶地盤」。大葉大學鄰近八卦山，校園綠意盎然，地面有豐厚的落葉層和腐植質土壤，不只是成蟲的天堂，也是幼蟲孵化的理想環境，因此每年5到7月都能看到牠們大量現身。

    校方說，暑假雖然學生休息，但「獨角仙同學」熱情報到，還吸引許多教職員和民眾帶著相機來賞蟲拍照，但請大家保持欣賞的距離，不要任意捕捉或干擾，才能一起守護這片珍貴的自然生態。

    大葉大學「獨角仙同學」熱情報到，吸引許多教職員和民眾帶著相機來拍照。（大葉大學提供）

    大葉大學「獨角仙同學」熱情報到，吸引許多教職員和民眾帶著相機來拍照。（大葉大學提供）

    獨角仙偏愛光蠟樹散發的甜美汁液，常常一棵樹就能聚集數十隻雄蟲，彼此推擠「搶地盤」。（大葉大學提供）

    獨角仙偏愛光蠟樹散發的甜美汁液，常常一棵樹就能聚集數十隻雄蟲，彼此推擠「搶地盤」。（大葉大學提供）

    學生放暑假彰化大葉大學卻迎來「獨角仙大軍」熱鬧入駐。（大葉大學提供）

    學生放暑假彰化大葉大學卻迎來「獨角仙大軍」熱鬧入駐。（大葉大學提供）

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