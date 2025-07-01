國內僅見 台南清代瓦漏窯列指定考古遺址

關廟清代保東窯出土，市府通過審議，列為指定考古遺址。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/01 11:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟埤子頭段的保東窯，在歷時4年的搶救行動後，近來由市政府列入指定考古遺址，正式確立文化資產的身份，是國內目前僅見較為完整的清代瓦漏窯結構，彌足珍貴。

保東窯從疑似場域的列冊追蹤，到挖掘出土，近來終於通過審議為指定考古遺址，地方雀躍，也期許現址能擴大規劃成文化園區，落實維護、管理。

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該遺址就在關廟埤頭里與歸仁媽廟里交界處，位於鹽水溪上游河畔附近，屬私有土地，最初由文史工作者徐世和發現，他認為應是傳聞中的清代保東窯，推動公部門介入調查。

徐世和4年前結合有志之士張清泓等人組成保大文化行動聯盟，並串連學者、民代，凝聚各界力量，發起搶救，市府現勘後，先列冊追蹤。

張清泓說，其實遺址原本位置偏僻，被埋在土裡，現場雜草叢生，對外出入只有羊腸小徑，人煙稀少，附近農民常見到散落的瓦、陶等碎片，但也沒看過真正的窯爐 ，只聽聞老一輩傳言。

後來當地新闢的保順路完工，正好經過遺址旁，車流往返頻仍，加上土地產權轉移，是否遭開發破壞，令人憂心，加速搶救行動；文資處完成「埤子頭Ⅱ遺址調查研究計畫」提案，向中央爭取補助，去年展開考古、挖掘。

挖掘工作告一段落，今年農曆春節後發表，從現場出土的遺構碎磚，以及密集糖漏堆積層，研判是典型的「半倒焰式窯爐」，現在僅剩尾部，前端可能已破壞，疾呼保存；6月初，文資處召開審議會，正式列入指定考古遺址。

現址下方約3米處，還挖到了灰黑色陶片，堆積厚度20公分左右，屬於新石器晚期大湖文化層，也印證了行動聯盟當地人根據史料記載所提出的考古訴求。

張清泓建議，清代保東窯既已「重見天日」，就不應再繼續被「埋沒」，底下還蘊含豐富的史前遺物，有持續考古的必要，釐清完整的範圍，全力維護，並以文化園區的規格進行規劃，結合許縣溪流域的自然生態，推動地方的特色發展。

參與挖掘、探勘的台南藝術大學教授盧泰康強調，這是國內現階段唯一可見清代瓦漏窯的完整遺構，除了當地有志之士的努力之外，也顯見官方對於文資保護的重視，避免中北部有些縣市類似遺跡因相關部門漠視而遭蓄意破壞的憾事發生。

對於遺址的重要性，盧泰康說，雖然出土物以不完整碎片居多，但仍可判別是「漏罐」、「藁座」等無釉陶器，為典型專業生產製糖工具的瓦漏窯；在國內之前僅見於文獻史料，各地都只留其名，並無實體，這次關廟埤子頭段的考古工作，堪稱重大發現。

盧泰康提到，從荷治、明鄭到清代等時期，台灣都是手工技術製糖，無論榨製紅糖的糖廍、精製白糖的糖間，會有漏罐、藁座等生產器具的需求，帶動了窯業。

盧泰康表示，到了日治時期，設置大型糖廠，改以機械製糖，隨著社會演進，之前的手工技術逐漸淡忘，相關器具也被忽略，若地方文史記載不足，徒增現代考證的難度，保東窯遺址的出土，正好補上實物研究的缺口。

盧泰康指出，這處考古遺址後續還提供了更多關鍵的研究訊息，從燒製產品，以及文獻記載，發掘出當時瓦漏窯與製糖、手工等緊密連結的產業鏈，增加歷史調查的廣度。

盧泰康認為，出土的內容，揭示了南關線早期產業的發展歷史，極具地方特殊性，全力維護、保存，並詳加規劃，讓舊遺址成為新亮點，協助城市文化觀光的推廣。

保東窯的後續處理，市府文資處將再向中央爭取經費，展開週邊範圍的調查、研究，以利更完整的維護規劃。

台南藝術大學教授盧泰康強調保東窯的重要性。（記者吳俊鋒攝）

清代保東窯考古時，相關遺物也陸續出土。（記者吳俊鋒攝）

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