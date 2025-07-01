客委會發放25萬份千元客家幣 今起依身分證尾數分流登記

獲客家幣者可於今年8月1日至明年6月30日到全台11個縣市70個客家文化重點發展區的「（我）講客」合作店家消費。（圖由客委會提供）

2025/07/01 11:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會預計發放25萬份面額1000元數位客家幣予18至49歲民眾，今天起至本月底開放網路登記，其中首週將以身分證尾數分流進行登記，中籤者將可於今年8月1日至明年6月30日到全台11個縣市70個客家文化重點發展區的「（我）講客」合作店家消費，盼促使民眾走進客家，認識客家文化。

客委會主委古秀妃表示，希望透過客家幣的發放，鼓勵民眾探索客庄、認識客家文化，並藉由使用數位支付與店家進行客語互動，將「講客」提升成為全民運動，讓客語自然融入生活中，締造客語傳承與提升客庄經濟的雙贏局面。

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客委會指出，獲表揚為客語家庭成員及今年通過客語認證者，無須登記，今起會陸續收到以掛號寄送之紙本客家幣QR Code；另18至49歲的民眾登記將採兩階段，包括首週分流登記及後續全面開放登記。

客委會說明，今天開放身分證字號尾數為0、1登記；明天開放身分證字號尾數為2、3登記；7月3日開放身分證字號尾數為4、5登記；7月4日開放身分證字號尾數為6、7登記；7月5日開放身分證字號尾數為8、9登記；自7月6日開始到7月30日截止，則取消分流全面開放登記。

客家幣與17家合作金融或電支機構合作發放，包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、兆豐銀行、台灣企銀、農金資訊、中華郵政、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行、中國信託、一卡通之數位錢包登記，其中有15家機構針對民眾提供加碼優惠100元，共計4萬5000份。

客委會強調，登記期間共有30天，先登記不代表可以領取客家幣，所以建議民眾不必擠在第一週登記，如登錄超過25萬人，將另行公告採抽籤方式抽出具領取資格者。而中籤者可在全台11個縣市70個客家文化重點發展區的「（我）講客」合作店家消費，預估可創造超過7億元產值。

客委會發放客家幣，今起開放登記。（圖由客委會提供）

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