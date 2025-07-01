台南青年審議民主行動計畫 5組實作團隊入選

未來南鐵路地下化的都市縫合與城市空間重構，是台南青年關注的公共議題。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/01 11:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了鼓勵青年參與市政，南市府爭取中央補助，啟動青年審議民主行動計畫，今（1）日公布首屆入選的5組青年實作團隊，每隊獲得10萬元行動獎勵金，將自7月至9月間展開一系列審議民主活動，議題聚焦城鄉創生、科技應用、反詐騙等多元面向，透過地方實踐開啟青年與政策的對話大門。

獲選的5組團隊取名各有創意，包括「哩賀！新化佇遮」從新化老街特色美食切入，跨世代想像在地美食與地方發展的可能性；「孔乙己哇與沒有麗莎」從南鐵地下化議題出發，探討綠色運具科技新可能；「鄉間果子」關注北區鎮北坊老街再生、居住正義；「歸途拔馬青年小組」將討論西拉雅文化圖像使用，提出原住民族傳統智慧創作保護條例草案建言；「漫活淺山×惡地再生」聚焦光榮休閒農業區議題，規劃左鎮區光榮左中藍圖。

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「孔乙己哇與沒有麗莎」從台南鐵路地下化出發，探索城市空間重構下的綠色運具與新型科技整合發展。藉由世界咖啡館模式，討論AI人工智慧化與永續交通的政策想像與實踐困境，重新審視綠色運輸在城市治理中的角色，為未來科技導向的城市縫合提出可能性。

南市研考會表示，評選標準著重於議題實踐性與創新潛力，將分別於左鎮、新化、北區與東區等地，展開地方公共議題的深度對話與審議。另外規劃後續陪伴機制，提供專業業師輔導、跨局處資源媒合與政策脈絡解析，協助團隊精進議題設計與審議品質，預計10月審議成果會議，讓青年團隊帶著審議建言與相關局處交流，進一步促成政策落實與執行，11月則將舉辦成果展，展現台南青年參與公共事務的創意與行動力。

「孔乙己哇與沒有麗莎」由南鐵地下化議題出發，探討綠色運具科技新可能。（圖由台南市府研考會提供）

「歸途拔馬青年小組」將討論西拉雅文化圖像使用議題。（圖由台南市府研考會提供）

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