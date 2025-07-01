今起嚴防高溫！西半部氣溫恐達37度 新竹以南有午後雷陣雨

未來一週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/01 11:20

〔記者林志怡／台北報導〕近期各地高溫不斷，都會區更因為熱島效應，夜間、清晨降溫有限。中央氣象署提醒，今起至週四受到太平洋高壓影響，西半部地區高溫可達36至37度，週五過後雖高壓勢力減弱，但氣溫仍可達到36度或以上，且新竹以南地區等午後需注意雷陣雨。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，目前台灣至西太平洋上空都是太平洋高壓勢力範圍，今起至週四期間，各地都將維持晴朗炎熱的天氣，西半部地區高溫可達36至37度，其他各地約33至34度。

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週五至週六雖太平洋高壓對台灣的影響減弱，但各地仍持續炎熱，大台北盆地、中南部內陸地區、花東縱谷容易有36度以上高溫，且因南邊水氣增加，南部、澎湖、金門整日有零星降雨，午後新竹以南其他地區、北部山區、東半部山區有午後雷陣雨。

伍婉華說，週日至下週一的午後雷陣雨範圍將進一步擴大，且受風向轉變影響，中南部有零星短暫降雨，其他地區多雲到晴，但中午過後大台北地區、東北部地區、東部地區有午後雷陣雨。

對於近期高溫不斷，前中央氣象局長鄭明典在臉書提到，受到都會區熱島效應影響，市區內氣溫高於周邊郊區，近期台北連清晨低溫都降不下來，這不是好現象。

伍婉華也說，近期高溫對健康有很大的傷害，尤其目前才7月初、夏天才剛開始，都會區已經出現夜晚、清晨持續悶熱，氣溫動輒29至30度的情況，白天氣溫更是明顯上升，如何因應與調適，是台灣與全世界在暖化下的共同課題，氣象署也會持續提供即時資訊，幫助民眾因應。

未來一週地面天氣預報圖。（圖由中央氣象署提供）

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