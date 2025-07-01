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    墾丁暑假旅遊回溫 田馥甄帶動訂房熱 關稅與地震謠言添變數

    墾丁暑假旅遊回溫，月初住宿率已達七成。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁暑假旅遊回溫，月初住宿率已達七成。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/01 12:10

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕田馥甄演唱會掀起恆春半島暑假旅遊熱潮，帶動訂房率提升約兩成，旅宿業者表示，7月初訂房率已回升至七成；屏東縣政府趁勢推出「恆春旅遊購GO節」補助至8月底，並搭配「恆春熱」及恆春建城150周年紀念活動，推出一系列觀光與抽獎活動，帶動人氣。

    屏縣府指出，國人旅遊形態改變，訂房時間延後，偏重出國旅遊，導致墾丁訂房不比往年，指標飯店7月住房率約60%、8月僅35%，消費者多臨時下訂，甚至出發前一天才預訂，增添營運挑戰。

    墾丁吳姓旅宿業者認為，油價上漲讓自駕或轉乘旅客卻步，房價與餐飲費用偏高、設施老化、服務未跟上潮流，年輕族群轉向背包客棧、露營地，傳統飯店吸引力下滑；墾丁除了「陽光海灘」形象，應結合深度體驗與多元主題旅遊。

    縣府交通旅遊處表示，國人的旅遊形態改變，訂房時間延後有關係，但屏東縣不是只有墾丁一個景點，且國人偏重出國旅遊，種種因素造成墾丁地區的旅遊人數不比往前，盼以大型活動重振旅遊熱潮，重現旅遊盛況。

    墾丁陽光沙灘形象深植人心。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁陽光沙灘形象深植人心。（記者蔡宗憲攝）

    田馥甄演唱會掀起恆春半島旅遊熱潮。（記者蔡宗憲攝）

    田馥甄演唱會掀起恆春半島旅遊熱潮。（記者蔡宗憲攝）

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