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    北市社會局發布無家者高溫關懷 各區社福中心備盥洗服務與物資

    台北市政府發布熱浪通報。（記者蔡愷恆攝）

    台北市政府發布熱浪通報。（記者蔡愷恆攝）

    2025/07/01 11:52

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市政府發布熱浪通報，社會局今（1日）經環保局通報啟動熱浪因應措施。社福中心、身障者資源中心與老福中心等啟動高溫關懷，也提醒列冊獨居長者、獨居身障者、街友進預防中暑訊息。針對無家者，北市各區社福中心備有物資與盥洗服務。

    社會局表示，平時皆會依照個案狀況進行電話問安或訪視，高溫環境會再加強宣導，可置陰涼處或是室內避暑。各區社福中心也備有短袖衣物、飲用水等物資與盥洗服務，供無家者沐浴以降低體感溫度，也可以搧風或是冰袋等方式降溫。

    中央氣象局表示，本週氣象預報單日最高溫37度，體感溫度最高溫41度。

    根據114年度第1季（1到3月）台北市遊民處理情形報告，北市共有約6萬位無家者，然盥洗服務關懷服務人次僅不到3千位。113年第3季（7到9月）遊民處理報告情形，沐浴、盥洗、理髮關懷服務人次也只超過2千人。

    環保局發布熱浪因應措施，與10個局處共同執行高溫因應措施，包含高溫灑水、植栽澆灌、弱勢關懷、食安及市集宣導、督導雇主注意戶外勞動者熱危害預防等，推動「台北市降溫城市計畫」。

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