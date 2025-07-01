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    壯觀畫面曝！「飛碟雲」降臨大台北 鄭明典點名「它是主角」

    大台北地區昨日傍晚出現巨大的「幽浮雲」，吸引民眾駐足拍攝。（@jerryxie.21/Threads授權提供）

    大台北地區昨日傍晚出現巨大的「幽浮雲」，吸引民眾駐足拍攝。（@jerryxie.21/Threads授權提供）

    2025/07/01 11:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大台北地區昨（6月30日）傍晚出現一朵宛如幽浮（UFO）的巨大雲朵，懸浮在夕陽餘暉中，震撼畫面引發民眾驚嘆，許多人紛紛駐足拍攝，也在社群平台掀起熱烈討論。

    一名攝影師在「Threads」分享空拍縮時15分鐘影片，記錄雲朵的壯麗變化，稱這朵雲吸引大量目光，更直呼「感覺像超迷你的颱風」。前氣象局（署）長鄭明典也在臉書分享數張雲朵照片，從不同地點、不同角度記錄這片奇景，他笑稱這朵雲是昨天台北天空的主角，也盛讚民眾拍下的照片各具特色，令人驚艷。

    相關貼文一出掀起廣泛討論，網友紛紛發揮想像力並留言，「跟我昨天吃的酥皮濃湯好像」、「雲的上方是短暫停留在台灣的天空之城」、「像是有外星人要登陸了」、「越看越像生蠔」、「公園小朋友說有人在上面做棉花糖」。

    台灣颱風論壇也在留言中解釋，這個像迷你颱風的雲叫做「莢狀雲」，因為昨日台灣在太平洋高氣壓的邊緣，大氣穩定又吹很強的東南風，氣流順著東南風撞上雪山山脈之後，會上下擺動，其中上升的部分，便形成「這個酷酷的莢狀雲了」。

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