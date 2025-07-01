國際比賽補助提高至50萬 教育部學產基金修法加碼補助

教育部學產基金修法放寬補助對象及調高補助金額，海外比賽最高補助台幣50萬元，國內跨縣市參加比賽補助額度也提高至20萬元。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/01 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部學產基金加碼補助！為扶助更多具有特殊專長潛能的學子，教育部學產基金修法放寬補助對象及調高補助金額，團隊出國參加國際比賽補助額度調高為50萬元，海外比賽最高補助台幣50萬元，國內跨縣市參加比賽補助額度也提高至20萬元，凡交通費、住宿費、保險費及膳雜費等項目都能申請補助。

教育部秘書處科長蘇明鴻說明，學產基金秉持先人捐地興學精神，默默協助學生完成學業，2023年將「清寒獎學金」低收入戶助學金額度調高後，近期再修正規定，聚焦在「補助培訓具特殊專長需要協助學生」與「補助民間團體輔導需關懷學生」，大幅放寬補助資格，加碼提高補助金額，為需要協助學生打造更完善的助學系統及優質的學習環境。

請繼續往下閱讀...

其中為扶助更多具有特殊專長潛能的學子，依修正的「教育部學產基金補助培訓具特殊專長需要協助學生實施要點」，放寬補助對象擴大到家庭訪問發現的特殊境遇家庭、遭遇困境家庭或清寒家庭的學生，並大幅調高補助金額，團隊出國參加國際比賽，補助額度由30萬元提高到50萬元，國內參賽補助上限也由10萬元提高到20萬元，個人補助額度也提高到5萬元，辦理成果發表會也有補助，藉此鼓勵學校積極發掘並培訓具有特殊專長並需要協助的學生。

此外，「教育部學產基金補助民間團體輔導需關懷學生實施要點」修正後，把學校評估列冊輔導學生或機關（構）評估需關懷的少年納入補助對象，讓更多民間團體參與協助，並為面臨就學不穩定的學生提供專業心理輔導，同時將心理諮商補助費用調高為每次1600元，每人每年最高補助24次，強化學生心理健康支持的力道。查詢可上網查詢或專線電話（037-992216轉711）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法