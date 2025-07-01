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    社頭限定！紅燈是「襪子」綠燈是「芭樂」 全台最接地氣行人號誌

    社頭鄉盛產芭樂跟襪子，當地行人號誌燈變紅燈時出現「紅襪子」，變綠燈時則出現一顆「綠芭樂」，相當接地氣。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉盛產芭樂跟襪子，當地行人號誌燈變紅燈時出現「紅襪子」，變綠燈時則出現一顆「綠芭樂」，相當接地氣。（記者陳冠備攝）

    2025/07/01 10:28

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉有「芭樂故鄉」、「襪子王國」的美譽，社頭鄉近日進行號誌燈改造計畫，將2處易肇事路口換上全新行人號誌，並把紅燈改成「紅色襪子」顯示，綠燈則換成一顆「綠色芭樂」，讓用路人過馬路時不禁會心一笑，被笑稱是全台「最接地氣」的紅綠燈。

    為避免行人地獄狀況上演，社頭鄉公所向中央申請補助400萬元，進行「易肇事路口改善工程」，其中針對中山路一段與中興路、員集路二段與清水岩路兩處路口進行路面重鋪、調整車道，另外增設「芭樂與襪子號誌燈」，近日開始啟用，立刻吸引民眾駐足觀看，有人直呼「卡哇伊」、也有人說「超接地氣」。

    「行人過馬路，要看紅綠燈，來社頭還要看襪子跟芭樂出現了沒」，社頭鄉長蕭浚二說，為讓行人號誌更有辨識，公所團隊特別參考荷蘭等的創意，以社頭知名的農業「芭樂」跟工業「襪子」來進行改造，同時把燈面放大到30公分，視覺辨識度比一般號誌更高，無論長輩或小朋友都能一眼看懂。

    蕭浚二表示，除了提升道路安全，也希望藉此行銷在地產業，把「芭樂」和「襪子」變成大家每天生活中最親切的符號，未來也會考慮在其他路口增設，讓冷硬的馬路變得更有溫度。

    員集路二段與清水岩路路口行人號誌燈，增設「芭樂與襪子號誌燈」，綠燈時出現芭樂圖案。（記者陳冠備攝）

    員集路二段與清水岩路路口行人號誌燈，增設「芭樂與襪子號誌燈」，綠燈時出現芭樂圖案。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉中山路一段與中興路路口，增設「芭樂與襪子號誌燈」，紅燈時出現襪子圖案。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉中山路一段與中興路路口，增設「芭樂與襪子號誌燈」，紅燈時出現襪子圖案。（記者陳冠備攝）

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