景美第2公墓遷葬20年 原址變身景興公園啟用 

景興公園觀蛙池及打樁編柵護坡。（台北市公園處提供）

2025/07/01 10:54

〔記者何玉華／台北報導〕原為台北市景美第2公墓的景興公園，2005年遷葬後變更為公園用地，今（1）日上午舉辦「景興公園新建工程」完工啟用活動，邀請周邊社區、學校及生態保育夥伴一同參與綠色盛典。

工務局副局長黃立遠表示，景興公園的改造，不僅是綠地的更新，也是對「淨零碳排」與「都市森林」政策的實踐。景興公園依山坡地自然地形打造親山步道，並且透過林相改良、原生植栽復育與雨水滯洪設施，讓雨水能被妥善利用。

請繼續往下閱讀...

公園處長藍舒凢說明，景興公園原為景美第2公墓，2005年遷葬完畢，2010年都市計畫「臺北市文山區都市計畫通盤檢討細部計畫案」變更公園用地，公園面積大且完整，鄰近仙跡岩風景區，規劃設計將原有入口打開，讓公園與周遭生活圈及仙跡岩縫合，公園設置無障礙坡道提供年長及幼兒休憩活動。

工務科科長李彥宏說明，景興公園平時是休憩步道，遇雨則是天然蓄水庫；園區內設置解說牌，介紹親山導覽步道與動手體驗的互動展示區，並以低衝開發及淨零碳排手法，融入景美和仙跡岩故事，透過環山步道串聯仙跡岩步道，營造坡地生態環境，提供教育體驗與休閒之場所等觀察場域。

景興公園自然手作步道。（台北市公園處提供）

景興公園主入口廣場及多功能廣場。（台北市公園處提供）

鳥瞰景興公園，是夾雜在水泥房舍中的綠帶。（台北市公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法