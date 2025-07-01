公務員新增身心調適假 大學生、高中職生及部分教師也可請

教育部推動大學生及高中職生可以請身心調適假。（記者林曉雲攝）

2025/07/01 10:17

〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德推動打造健康台灣，為增加心理健康韌性，銓敘部近日完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，草案已送考試院審議。目前全國的大學生和高中職生均可請身心調適假，教育部推動學生身心調適假，原則每學期可請3日，不須檢附證明，請假後學校應適時啟動關懷機制。

教育部於2023年2月訂定「大專校院身心調適假參考指引」，明文由學校制定，且要有相應輔導機制，例如台灣大學每學期可請3日，台灣師範大學、成功大學及政治大學等可請5日，中山大學每學期使用率約5％至7％。去（2024）年8月1日正式擴及高中職實施。

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「身心調適假」是一種針對特定職業性質或工作壓力較大者所提供的福利假別，世界衛生組織（WHO）與國際勞工組織（ILO）於2022年共同發表聲明，呼籲各國政府與雇主應重視員工心理健康，設計相對應的假別與支持機制，包括加拿大、美國、英國、澳洲、日本等有類似假別，主要是教育、醫療、公務體系等行業。

我國除了大學生及高中職學生可請身心調適假，國中小學及部分大專校院的教師也可請身心調適假，部分地方政府對國中小教師提供每學期1至3天不等的身心調適假，以紓解教學壓力，協助教師身心健康，例如新北市國中小教師每學期可請身心調適假最多3日，不扣薪也不列入病假；台中市教師每學期得請2日身心調適假。另有些縣市如新北市，針對公立教保人員提供每學期數日身心調適假。

此外，護理人員和醫療機構工作人員，部分可請類似身心調適假（特殊補助假或健康假），中央未有統一規定，部分醫療機構推行內部支持，如員工協助方案（EAP），緩解基層護理人員輪班壓力大及工作負荷重；而特定單位如警消或矯正機關則有心理輔導假等特殊假別。民間企業多無身心調適假，少數高科技產業提供「Wellness Day（身心調適日）」或心理健康支持假。

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