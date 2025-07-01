暑假開始了！高中原住民學生科學人才培訓營明日開訓。圖為生物科營隊。（教育部提供）

2025/07/01 09:39

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學今（1）日開始放暑假，教育部辦理「高中原住民族學生暑假科學人才培訓營」，邀請國際數理學科奧林匹亞師資團隊，規劃科學培訓課程及學習活動，提供化學科、生物科及地球科學科的培訓，招收90名學員，將自明日開訓。

教育部國教署組長孫旻儀說明，今年暑假課程再推陳出新，包含化學科「葡萄酒中鐵含量測定原理解說及實驗」、「化學動力學（發光反應）原理解說及實驗」及「酒精燈及金屬焰色」課程；生物科「土地的智慧：氣候變遷下的原住民農業與永續發展」及「植物色素探究」，還有地球科學科「地質考察：北海岸地質」及「天文望遠鏡操作與天文觀測」等課程。

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孫旻儀表示，為落實「原住民族教育法」，協助培訓具科學研究性向的高中原住民族學生，透過「高級中等學校原住民族學生科學人才培訓計畫」，由學校推薦具有科學研究性向的原住民族學生，再由協辦的大學遴選培訓成員，利用寒暑假及學期間巡迴上課，今年培訓方式以班為單位，辦理化學、生物及地球科學共3班，每班約30人，總名額90位，全程課程及食宿免費。

教育部自2018年開辦至今，持續培養原住民學生在科學專題領域探究實作的興趣，多位學生也因為參與課程受到啟發，在相關學習領域持續深入探索、參與相關競賽或申請大學相關科系。

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