公部門職場霸凌防治新制今上路 強化申訴與調查機制

保障公務人員免受職場霸凌，考試院發布相關辦法，公部門職場安全衛生新制今日上路。（記者林曉雲攝）

2025/07/01 09:42

〔記者林曉雲／台北報導〕去年勞動部發生一名公務員遭霸凌致輕生不幸案件，引發全國震驚，進而帶動社會重視反霸凌職場議題。公部門職場安全衛生新制今（一）日上路，強化申訴與調查機制，以保障公務人員執行職務時的安全與健康，並建立「免於職場霸凌」的公部門友善職場。

考試院及行政院會銜發布「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，自今日開始施行，保訓會說明，未來執行將結合公私部門專業力量，以最有效率的人力資源運用，透過逐級抽查課責機制，及保訓會外部客觀監督，進一步強化公務人員安全衛生保障制度性功能的落實。

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新制建立完善的職場霸凌預防申訴處理機制，明定職場霸凌定義與提供個案判斷因素，建立公正申訴程序，提高調查小組外部成員比例，並課責機關調查處理責任，迅速採取切實可行的補救措施，而機關首長如涉及職場霸凌採特別申訴及調查機制，對提出職場霸凌申訴者，不得有不利對待或不合理處置。

此外，新制強化公部門安全衛生防護機制，明定主管機關應召開「安全及衛生諮詢會」廣納專家意見；各機關並應組成「安全及衛生防護委員會」負責督導機關，確實執行內部安全衛生管理事項，同時納入公務人員協會代表及3分之1以上之外部專家學者，藉由提高多元參與，賦予各機關安全衛生專業職能。

另提升高風險職務的安全防護，針對危勞職務公務人員之職場安全，提供多項專屬具體保障，包含提高健康檢查頻率並分級管理，健全高風險職務個人裝備之維護與汰換；建立現場安全管控及緊急應變方案；實施風險評估與個案通報追蹤。

新制也明定要落實逐級監督檢查及通報制度，包括重大職場死傷事故，應通報保訓會啟動調查與課責；逐級定期及專案安全抽查，及對違規未改善的懲處；對提出安全及衛生防護措施事項之建議者，不得不利對待或不合理處置。

保訓會正積極研相關子法，將推出公部門職場霸凌防治處理原則，以及各機關辦理安全及衛生抽查暨重大災害或死亡事故通報作業規範，期藉由更明確的規範、更完善的保護措施，以及更嚴密的課責機制，打造安全、健康、友善的工作環境。

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