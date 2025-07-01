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    台北清晨5點就破30度！熱島效應降溫難 鄭明典：不是好現象

    早上5點台北就破30度，鄭明典指出，都會區熱島效應讓清晨低溫降不下來，直言「這不是好現象」。（資料照）

    早上5點台北就破30度，鄭明典指出，都會區熱島效應讓清晨低溫降不下來，直言「這不是好現象」。（資料照）

    2025/07/01 09:37

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太平洋高壓開始增強，台灣將迎來更炎熱的天氣，今（1日）晨台北氣溫維持在29.7度以上，早上5點許台北就衝破30度；前中央氣象局長鄭明典指出，都會區熱島效應讓清晨低溫降不下來，直言「這不是好現象」。

    根據中央氣象署觀測顯示，台北在過去24小時幾乎都維持在30度以上，清晨3點50分才低於30度，不過很快又回到30度以上；鄭明典PO圖顯示5點16分台北氣溫就來到30度，體感達35度，鄭明典指出，市區內氣溫高於周邊郊區，這就是台北盆地的都會區熱島效應，「清晨低溫降不下來，這不是好現象！」

    氣象署今已經針對台北市、新北市、彰化縣發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號。

    臉書粉絲天氣專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓開始增強，台灣慢慢進到高壓的勢力範圍內，意味著更熱的日子即將來臨，未來兩天全台高溫上看37度以上，且由於高氣壓壓制，午後雷雨會變少，雨區縮回山區，大部分地方下雨消暑的機會幾乎歸零，酷熱的感覺會更甚。

    「颱風論壇」提醒，太平洋高氣壓將強勢到週末，民眾在外千萬留意熱傷害，記得多喝水，高壓強勢的局面要看之後南方的低壓或颱風能否打破。

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