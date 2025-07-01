澄清湖今起全面開放免費入園 六都最大觀光空維區

澄清湖風景區今起全面開放免費入園，為六都最大觀光空維區。（記者陳文嬋攝）

2025/07/01 09:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，今天起全面開放免費入園，外縣市民眾也不收費，僅收取停車費，高市府收回高雄高爾夫球場整理中，環保局將擴大空品維護區達500公頃，成為六都最大的觀光空維區。

澄清湖風景區占地375公頃，其中水域達103公頃，開園超過一甲子，是高雄重要水源保護區，以「三橋、六勝、八景」聞名，湖光山色美景受歡迎，每年吸引百萬人潮。

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水公司第七區管理處今起委託市府公園處代管，園區全面開放免費入園，外縣市民眾也不收費，僅收取停車費，維持週一公休，夏季開放時間清晨6時至傍晚6時，冬季開放時間清晨6時至傍晚5時30分。

公園處收回高爾夫球場整理中，將擴大納入澄清湖大公園（原高雄高爾夫球場）、澄清湖棒球場、圓山大飯店及金獅湖風景區等周邊重要場域，調整後空維區面積將自原本300公頃擴大至500公頃以上，成為六都面積最大觀光空維區，打造一條兼具空品改善與生態保育功能的潔淨綠廊道。

環保局表示，澄清湖風景區自111年2月公告為空維區以來，車輛合格比率從110年3成，提升至目前9成，有助於空氣品質改善，為提升空氣品質與民眾休憩體驗，擴大空維區範圍，加強管制出廠滿5年柴油大客車與燃油機車，大客車須提供1年內排煙檢驗合格紀錄，機車必須完成當年度排氣定檢，違者可依空污法開罰500至6萬元，並限期改善、按次處罰。

園區也改善現有8處停車場，並新增4處停車場，整體增加汽車175個停車位、機車902個停車位，鳥松區在籍居民維持免費停車；園區交通以人車分流、車速降至20公里、機動車減量，設置行人優先區。

澄清湖風景區湖光山色美景受歡迎。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區採取人車分流。（記者陳文嬋攝）

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