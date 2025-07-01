九天盃太子極限環台賽開跑！ 21人將挑戰全程28天揹著三太子環島

九天盃太子極限環台賽，參賽選手七人一隊，合作扛「三太子神偶」，21人預計完成28天徒步環島的挑戰！（記者廖耀東攝）

2025/07/01 09:03

〔記者歐素美／台中報導〕第13屆「九天盃太子極限環台賽」今天開跑！有3組每組7人要輪流扛著三太子神偶徒步28天環島，另有約250人參加分段挑戰。高雄中學畢業考上台大數學系的許博能，高中時曾挑戰28天成功，今年再度揪老隊友及大學同學一起來參賽，學弟雄中儀隊也再次組隊參加，為高雄社福機構籌措經費，為公益而跑；另一隊則是各自報名組成的鬥陣隊，共計21名選手將挑戰全程。

其中，雄中畢業前年考上台大數學系的許博能，曾報名挑戰28天環台成功，原本準備去年再來，結果沒來，今年在雄中儀隊等刺激下再次跟老隊友及台大同學組隊參賽；另有10歲來自新竹的小弟弟，在棒球教練的要求下參賽，忍不住說「好緊張」。

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值得一提的是雄中儀隊在教官孫一弘的推廣下，隊員從第10屆的分段賽到第11年的全程完賽，現在則是年年組成7人隊伍參賽，以「微笑南台灣、為公益而跑」為名，為高雄在地社福機構推廣勸募，形成雄中儀隊的公益傳統，並展現挑戰自我、回饋社會的精神。

參賽學生表示，他們將徒步環島，觀察台灣的風土人情，並為高雄的社福機構籌措經費，展現台灣年輕學子的社會關懷。如果民眾在路上看到他們，請支持雄中隊，讓這些支持的力量投入社福機構，讓社會的善意生生不息。

九天團長許振榮表示，雄中是具指標性的學校，很高興學校支持學生參與挑戰。他希望透過雄中的積極參與，號召更多青年學子和學校社團在暑假組隊參加，讓人生不僅精彩於課堂學識，更要在挑戰中突破淬鍊。

另外，還有去年參賽過的11歲選手，以及連續參賽第4年並獲得金牌的選手陳聖杰，今年第5次參賽，並立志連續參加10屆。陳聖杰表示，這個挑戰的靈感來自於他第2次參賽時，團長在頒獎時鼓勵他挑戰10年。

九天副團長李光正說，今年的九天盃有許多選手都是再次回鍋，28天的行程可能要面臨高溫曝曬、長程遠征、雨勢打擊，九天盃工作人員戰戰兢兢嚴陣以待，選手的安全就是九天的責任。團長許振榮曾提及就算未來環台賽只有1個人報名參加，他還是會舉行，這就是九天盃的精神，希望年輕人用雙腳走出戶外，勇於挑戰自我，用雙腳Thuh台灣寫下自己的故事。

九天盃太子極限環台賽，參賽選手七人一隊，合作扛「三太子神偶」，21人預計完成28天徒步環島的挑戰！（記者廖耀東攝）

九天盃太子極限環台賽，參賽選手七人一隊，合作扛「三太子神偶」，21人預計完成28天徒步環島的挑戰！（記者廖耀東攝）

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