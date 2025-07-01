引眾怒！宜蘭頭城小貨車拴狗拖行 大批網友轟虐狗

狗兒被小貨車拖行到用盡氣力。（民眾提供）

2025/07/01 08:38

〔記者王峻祺／花蓮報導〕宜蘭有民眾昨晚近10時，在頭城鎮開蘭橋上直擊1輛小貨車拴著1隻狗在路上拖行，狗已倒臥地面還繼續拖拉，導致狗兒傷痕累累，後方駕駛見狀急忙示警要司機停車，但貨車置之不理，氣得他將影片發文撻伐「狗都要拖死了，叫也不停，根本是故意的」，大批網友也砲轟駕駛虐狗。警方已受理調查，宜蘭縣動植物防疫所也表示，將釐清飼主是否知情或故意行為，不排除依違反動保法開罰。

有民眾昨晚在Threads社群平台貼文，影片中一隻狗被拴在貨車右後方遭拖行，狗兒似乎力氣用盡，全身癱軟在路面遭拖拉，貨車還左右晃了一下，導致狗也跟著在地面擺動，頭再次摩擦路面，可憐模樣令人不捨。

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後方駕駛見狀急忙示警，但貨車似乎沒反應，繼續往前行駛，最後雖成功將貨車攔停，但駕駛把狗狗丟上車，氣得民眾發文大罵根本就是虐狗，影片曝光也被瘋傳，引來網友痛批駕駛太可惡，強調「超級殘忍」。

事後，其他社群平台陸續傳出狗兒返家照片，但疑似滿臉驚恐蜷縮在窩內，且地上都是血跡。據了解，飼主有澄清狗兒原本是在後車斗，但疑似不明原因才會掉落下去，導致在路面拖行，會將狗送醫治療。

不過警方調閱監視器，初步釐清貨車行駛路線，發現自復興路開始，狗就是被拴在貨車右後方，原本還有體力跟著貨車跑，但從開蘭路折返回程時，疑似沒體力後倒地不起遭拖行，後續會再釐清飼主說法，調查是否真的是自車斗後方掉落。

宜蘭縣動植物防疫所表示，貨車拖行犬隻行為，已違法動物保護法，包括第5條「不得以汽、機車牽引寵物。」違者造成犬隻受傷，最高可罰7萬5000元罰鍰，若故意拖行犬隻造成死亡，最高可處2年以下有期徒刑，另外也涉及「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定，將請駕駛或飼主到案說明，釐清是否知情或故意行為。

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