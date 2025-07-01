07/01 各報重點新聞一覽

美國新任太平洋陸軍司令克拉克將軍近日指出，台海正被全球多國「緊緊盯著」，中國跨水域作戰的可能性「非常、非常低」。（圖：取自美國政府官網）

2025/07/01 07:15

自由時報

全球多國緊盯台海 美：中國極難跨水域作戰

美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）近日指出，中國持續從全球衝突中汲取教訓，迅速提高聯合作戰能力，但美軍針對如何挫敗中國跨越台海入侵台灣有極多推演，且台海正被全球多國「緊緊盯著」，跨水域作戰的可能性「非常、非常低」。

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收受中共1700多萬資金組共諜網 扯鈴教練魯紀賢 判刑10年半

曾獲全國扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢五年前被中共吸收，收受中共援助的台幣一千七百多萬元資金，返台在台北市設立據點，找藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷等人幫忙，以宴飲、金錢為誘餌吸收國軍現退役士官兵加入組織；台北地院昨依國家安全法之發展組織罪，判魯紀賢十年六月徒刑，依幫助犯判郭伯廷三年十月。

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截電行動斷通信網 攔阻近億元詐騙 逮231詐團成員

新北檢警昨發布國內首度掃蕩詐團電信「控房」的「截電行動」成果，緝獲四十七名控房成員、廿六名機房手、一百五十八名SIM卡商、收水、面交車手等詐團成員，其中林姓、陳姓兩名首腦還是女性，受害民眾財損高達上百億元，警方共查扣不法所得現金一千兩百廿六萬元、近三百支手機、九百十一張SIM卡等贓證物，瓦解詐團犯案電信網絡及詐騙LINE等帳號，將持續追查上游集團。

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聯合報

大限剩8天！美英協議生效 台美關稅協議近了

美國總統川普對各國緩徵對等關稅以供談判的寬限期只到七月九日，彭博社引述知情人士報導，美國和台灣、印尼接近達成協議，與越南、南韓協商也有進展，川普還多次釋出和印度達成協議消息。

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臉書違反打詐專法 數發部重罰1500萬

Meta旗下Facebook（臉書）因平台廣告管理系統缺失，違反打詐專法，數位發展部認定違規情節重大，昨天宣布重罰一千五百萬元，並要求卅日內改正，若未改正可連續處罰。若連同前一次挨罰一百萬元，Meta累計已被罰一千六百萬元。

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中國時報

對等關稅 台美接近達成協議

美國「對等關稅」暫緩期即將於7月9日截止，大限距今僅剩9天。美國總統川普6月29日表示，90天暫緩期屆滿後不打算延長，很快就會寄出給各國的通知信。美媒則引據知情人士稱，美方與台灣、印尼已接近達成協議，與越南、韓國也可能談成。印度亦傳出，可望趕在7月8日宣布臨時貿易協議。

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台幣重貶7.22角 創24年單日最大貶幅

力挽狂瀾！新台幣第2季「暴力」升值，引爆各行各業匯損壓力，中央銀行6月30日再度出手，在匯市演出「無上限買美元」的大秀，狂掃美元，令新台幣走勢大跳水，終場狂貶7.22角，直接被打到29.902元，不只是創24年來單日最大貶幅，更一口氣把6月以來升值的都還回去，傾全力搶救企業半年報。

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曾獲全國扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢五年前被中共吸收，在台發展組織，台北地院昨依國家安全法之發展組織罪，判魯紀賢十年六月徒刑。（資料照）

新北檢警掃蕩詐團電信「控房」，啟動「截電行動」，逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員。（警方提供）

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