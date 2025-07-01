熱爆！今高溫飆到37度 各縣市慎防「危險級紫外線」

今日各地持續高溫炎熱，白天普遍可來到32至35度，尤其北部地區局部有37度左右高溫。（資料照）

2025/07/01 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（7月1日）受到太平洋高壓的影響，各地大多為晴到多雲，不過東南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，主要在山區降雨機率較高，民眾下午若要前往山區活動，請留意天氣的變化。

氣溫方面，各地持續高溫炎熱，白天普遍可來到32至35度，尤其北部地區局部有37度左右高溫，中南部近山區、花蓮縱谷及金門局部也可能會來到36度左右或以上。

請繼續往下閱讀...

今日中午前後紫外線偏強，全台及離島各縣市大多為「危險級」，僅連江縣、新竹縣及基隆市為「過量級」，民眾外出請做好防曬並多補充水分。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，局部地區短時間臭氧濃度可能達橘色提醒等級。

週三（7月2日）至週四（7月3日）受太平洋高壓影響，天氣更加穩定且炎熱，各地大多為晴到多雲，北部地區有37度左右高溫發生的機率，中南部近山區、花東縱谷及金門局部高溫也可能來到36度左右。降雨方面，僅東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，中午過後新竹以南地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，其中又以山區降雨機率比平地高。

週五（4日）至週六（5日）各地大多為多雲到晴，太平洋高壓逐漸減弱，台灣附近為弱風環境，南方低壓帶水氣有北移的趨勢，南部地區有不定時零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 37 27 ~ 35 28 ~ 35 27 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法