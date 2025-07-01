綠燈卻禁止直行、左轉？台南這路口「創意燈號」讓駕駛當機

台南市中西區的海安路、府前路口往南方向的燈號有兩組，綠燈時會同時亮起圓形燈、左右箭頭綠燈，而右側的號誌、告示都是針對地下停車場出口的車輛。（記者王捷攝）

2025/07/01 06:09

〔記者王捷／台南報導〕台南海安路一處路口有兩組紅綠燈號，明明亮綠圓燈與左、右箭頭綠燈，卻又立有「禁止直走、左轉」告示，讓部分駕駛「當機」不知該怎走，戲稱「創意號誌」。台南市交通局澄清，其中一組是專給地下停車場出口專用，為避免混淆，未來將設置「停車場車道專用」告示。

有「創意燈號」的路口，設有兩組燈號，頂端圓形綠燈可以直走也可以左、右轉，但綠圓燈、左轉箭頭綠燈同時亮起，而右下方還有一個獨立燈號，是亮右轉箭頭綠燈，但燈桿邊的牌示卻寫著「禁止直走、左轉、拍照舉發」，視覺訊息彼此矛盾，讓部分駕駛搞不清楚到底能不能走，也質疑這樣的設計是否違反交通規定。

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南市交通局回應，因為有些駕駛看到綠圓燈不敢左、右轉，在海安路與府前路往南區方向的燈號設計，本意是避免駕駛在綠燈時因等箭頭燈號而卡在路中，因此才會同時設置圓形綠燈與箭頭燈號。

至於右側獨立亮起的右轉綠燈號誌，則是為了避免從海安路地下停車場出來的車輛，會影響海安路的車流，所以限制從停車場出來的車輛只能右轉，獨立燈號、「禁止直走、左轉」告示，是提供給地下停車場車道專用，為避免混淆，未來將設置「停車場車道專用」的標示，避免駕駛誤判。

依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第244條第4款規定，綠圓燈與箭頭綠燈不可以同時顯示，以免駕駛混淆，但若燈面經妥善佈設，且附有清楚標示說明，使駕駛人不致混淆者，可作為例外適用。

警方則表示，汽機車駕駛人應依實際號誌與標示通行，若號誌亮綠圓燈，即可直行或左右轉，不需等待箭頭號誌；但若亮起的是箭頭綠燈，則僅能朝該方向行駛，不得任意轉向，提醒駕駛多加留意，避免誤判違規。

南市交通局指出，告示是針對從海安路地下停車場出來的車輛，未來會加上專用告示，避免混淆。（記者王捷攝）

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