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    高雄、鳳山兩車站招商案都槓龜！台鐵：優化條件、7月再招

    臺鐵鳳山車站空中鳳城三度招商都流標，臺鐵將優化招標內容、7月下旬啟動第四度招標公告。（記者王榮祥攝）

    臺鐵鳳山車站空中鳳城三度招商都流標，臺鐵將優化招標內容、7月下旬啟動第四度招標公告。（記者王榮祥攝）

    2025/07/01 00:17

    〔記者王榮祥／高雄報導〕繼6月上旬臺鐵高雄車站商業大樓首次招標流標後，第3次招標的臺鐵鳳山車站「空中鳳城」也3度流標，針對兩大站招商案接連槓龜，臺鐵表示將推出更優條件，預計7月中旬、下旬再次公告招商。

    高雄車站商業大樓今年3月7日公告招商、3月17日辦說明會、6月4日傍晚截止收件，結果僅1家投標、等同流標；鳳山車站開發大樓「空中鳳城」今年3月第3度招商，臺鐵除大降營運權利金，並負擔前15年房屋稅，但6月26日截止前仍無人投標、3度流標。

    臺鐵說明，高雄車站商業大樓首度招標後申請人僅1家，依規定不辦理資格審查開標，已蒐集潛在廠商反饋意見，正研議調整營運權利金、及放寬1家申請人投標即可辦理資格審查開標，預計於今年7月中旬辦理第2次公告招商。

    鳳山車站招商案第3次流標後，公司已探詢潛在廠商意見，推斷本案於初期需投入高額整建成本，且後續營運不易等因素；為減輕投資人資金及營運壓力，臺鐵除研議朝調降權利金及改由臺鐵協助負擔營運全年期房屋稅，並將評估分期、分區整建及經營方式，提升廠商投標意願，預計今年7月下旬辦理第4次公告招商，9月底截止收件。

    至於高雄車站旅館大樓促參案規劃進度不受影響，仍持續依促參法進行規劃作業等程序，預計明年第1季公告招商。

    鳳山區市議員林智鴻建議台鐵可主動與百貨業洽談，除了解招商機制哪裡須調整，也可藉此了解百貨業需求與經營模式，進而提高招商成功率；三民區市議員張博洋認為兩大車站招商流標，顯示這非單一個案，而是系統性問題，建議市府與台鐵建立常態性溝通機制，重新評估、檢討招商條件，以符合市場現實。

    臺鐵高雄車站商業大樓首度招商流標，預計七月中旬啟動第二次招標公告。（記者王榮祥攝）

    臺鐵高雄車站商業大樓首度招商流標，預計七月中旬啟動第二次招標公告。（記者王榮祥攝）

    臺鐵高雄車站旅館大樓預計明年第一季啟動招標公告。（記者王榮祥攝）

    臺鐵高雄車站旅館大樓預計明年第一季啟動招標公告。（記者王榮祥攝）

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