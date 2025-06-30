曾文水庫蓄水率衝8成！南化水庫反助攻二期稻作灌溉

上游持續降雨，曾文水庫的蓄水率已突破8成。（南水分署提供）

2025/06/30 23:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕連日來因對流雲系發展旺盛，曾文水庫集水區都有午後雷陣雨，上游逕流不斷挹注，水位逐漸攀升，以突破8成的蓄水率進入下半年。

而供應民生用水的南化水庫也因午後雷陣雨，帶來明顯的入流量，29日傍晚又超越滿水位，今年第2度自然溢流，最大每秒達20立方米。

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水利署南區水資源分署更持續透過曾文南化聯通管，反送至烏山頭水庫蓄存，供應二期稻作的灌溉，有效執行區域調度。

南水分署強調，水資源的「珍珠串計畫」已發揮效益，目前每天反推30萬立方米至烏山頭水庫，南化水庫不僅供應民生用水，更可助攻農業用水。

南水分署也指出，若是高屏堰濁度下降，反推至曾文、烏山頭水庫系統的單日輸送量，更可提升到40萬立方米。

南水分署提到，曾文水庫除了集水區的入流補水之外，田間降雨也可減少灌溉出水，有助於水資源的蓄存，目前水情審慎樂觀。

南水分署統計，從上週三起，曾文水庫上游持續降雨量，累積進水逾650萬立方米，蓄水率已突破8成，二期稻作的灌溉更順利，也確保民生、工業供水的穩定。

南水分署觀測，截至今夜11點，曾文水庫的水位標高為222.89公尺，蓄水率80.62%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾4.32億立方米，比去年同期多了約1.16億立方米。

上游降雨，南化水庫再度達到滿水位，自然溢流。（民眾提供）

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