人骨案未破！彰化廟宇又被「埋剪刀」 廖大乙：恐遭天譴

不明男子拿出剪刀，然後對著供桌前的香爐狂插。（民眾提供）

2025/06/30 23:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化宮廟又傳出挑釁神明事件，彰化縣田中鎮「清山堂」昨（29日）遭一名男子闖入，但該男子未燒香拜拜，卻拿起剪刀對香爐狂插，還吐口水，最後埋進天公爐內，男子詭異行徑令廟方人員看得不寒而慄，氣得報警。民俗專家廖大乙怒批，「這是對神明宣戰，絕對會遭天譴！」

彰化宮廟今年接連發生詭異事件！今年大年初四，北斗鎮「東螺天后宮」遭不明人士偷埋「硃砂人骨」，至今懸案未破，今年5月，大村五通宮發生男子持鐮刀闖入，把廟裡近30尊神像「斬首」，場面怵目驚心，未料昨日又有民眾拜拜不插香，而是插剪刀，異常行為看似挑釁，對神明大不敬。

請繼續往下閱讀...

男子異常行為都被廟方監視器拍下，一名年約5、60歲男子頭戴遮陽帽，騎著腳踏車到廟宇，他不疾不徐將腳踏車停放，脫下遮陽帽後上到二樓，然後從一只塑膠袋拿出剪刀，然後對著供桌前的香爐狂插數下，嘴巴疑似念念有詞，接著轉身密對天公爐吐口水，再將剪刀埋進爐裡，作案後又留在原地一會才離去，行徑大膽。

不過男子異常行為被廟方發現，趕緊從天公爐挖出被埋的剪刀，氣得直呼「這根本是來破壞神威」、「好恐怖」，認為這手法太專業，絕對是懂民俗的人所為，決定報警逮人。

「這不是普通的惡作劇，根本是對神明宣戰！」知名民俗專家廖大乙表示，該男子一連串的行為疑似作法，是民間最忌諱的手法，其中倒插香是詛咒、埋剪刀是斷人後路、噴口水是直接羞辱神明，整套做下來擺明就是要來「滅門的」，對神明及其挑釁與不敬。

廖大乙也說，惡搞神明絕對會自食惡果，過去曾有人不信邪亂試，結果「不是重病就是出意外」，警告男子最好趕快去跟神明懺悔。

男子轉身面對天公爐，再將剪刀埋進爐裡，行徑大膽。（民眾提供）

男子犯案完後，戴起遮陽帽，騎著腳踏車離開。（民眾提供）

彰化縣田中鎮「清山堂」天公爐，遭人惡意埋剪刀。（民眾提供）

廟方從從天公爐挖出被埋的剪刀。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法